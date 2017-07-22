Поскольку запуск Samsung Galaxy Note 20 уже не за горами, компания, по-видимому, планирует также запустить и другую периферийную электронику. Как сообщается, Samsung планирует выпустить новые умные часы и беспроводные наушники в форме бобов. Оба устройства будут поддерживать беспроводную зарядку.
Отраслевые источники утверждают, что южнокорейский технологический гигант представит два новых смартфона вместе с новыми носимыми устройствами в августе 2020 года. Речь идет о двух телефонах серии Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2. Кроме того, новые наушники TWS, скорее всего, станут новой моделью в серии Galaxy Buds с дизайном в форме боба.
Интересно, что Samsung также планирует включить новую функцию в свои предстоящие смарт-часы и наушники TWS, каждый из которых будет оснащен модулем, предназначенным для приема беспроводного питания.
Зарядный чехол для наушников будет оснащен беспроводным зарядным устройством. Тоже самое касается и предстоящих умных часов. Примечательно, что это также свидетельствует о новой тенденции с появлением новых поколений носимых устройств с беспроводной зарядкой.
Samsung, как сообщается, планирует производить более 500 000 тысяч новых беспроводных наушников в месяц. Беспроводная зарядка подарила рынку дополнительный спрос, и разработчики такой технологии наблюдают приток заказов на соответствующие компоненты от различных поставщиков. Кроме того, Samsung даже намекает на то, чтобы довести эту технологию до смартфонов среднего и нижнего уровня.
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