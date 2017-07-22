Google ведет разработку ноутбука Chromebook (проект Palkia) с двумя экранами
21 июля 2020, 15:03
Идея использования устройств с двумя экранами появилась несколько лет назад. Нельзя сказать, что сегодня об этом заговорили впервые. Но нельзя также и сказать, что идея применения устройств с двумя экранами уже нашла свое полноценное практическое воплощение и прочно вошла в повседневную жизнь.
Первыми об этом заговорили производители мобильных устройств. Они рассматривали второй экран как дополнение к основному. Но их разработки ограничивались созданием только небольших приятных фишек в пользовательском интерфейсе.
Причина замедления в развитии новых идей была простой: чтобы устройство с двумя экранами стало удобным и функциональным для пользователя, необходимо, чтобы его разрабатывали вендоры, которые понимают толк не только в аппаратном, но и в программном оснащении.
Первой на этот путь встала компания Microsoft. Это произошло в конце 2019 года. Недавно стало известно, что аналогичными разработками заинтересовалась компания Apple. Теперь к этой компании присоединилась Google.
Несмотря на свое молчание, похоже, Google давно работает над созданием ноутбука Chromebook с двумя экранами. Несмотря на отсутствие публичных экспериментов, в Google всерьез задумались о необходимости расширения применяемых дизайнов и форм-факторов. До сих пор концепция Chromebook практически не испытывала давления в виде проведения экспериментов в развитии дизайна. Но у Google явно присутствует интерес к выпуску ноутбука с двумя экранами.
Как стало недавно известно, такое устройство уже создано, и оно носит кодовое название «Palkia». Соответствующее программное обеспечение представлено в виде развития кода проекта Chrome Gerrit.
Уже известно, что речь идет о появлении второго сенсорного экрана для мобильного устройства. Упоминается о возможности использования устройства в режиме планшета. Однако до сих пор неясно, идет ли речь о форм-факторе «раскладушка» с двумя внутренними дисплеями или это будет ноутбук с обычной складной конструкцией и двумя сенсорными дисплеями, расположенными снаружи и внутри.
Со слов анонимного комментатора этого проекта, «Palkia» еще не является OEM-устройством. Речь идет о всего лишь прототипе, созданном для тестирования различных концепций.
Пока рано говорить о скором выпуске складного Chromebook с двумя экранами. Тем не менее, ведение таких исследований указывает на то, что Google не рассматривает в штыки подобную идею и готова экспериментировать с программной оболочкой, чтобы создать новый мобильный концепт для рынка.
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