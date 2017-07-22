Слухи: Age of Empires III: Definitive Edition и Battletoads будут представлены на Xbox Game Showcase
21 июля 2020, 16:00
Рейтинги Age of Empires III: Definitive Edition и Battletoads появились на сайте Австралийского классификационного Совета, а это вполне может означать скорую официальную презентацию игр. Возможно, что они будут представлены уже на Xbox Game Showcase.
Age of Empires III: Definitive Edition была оценена в Бразилии на прошлой неделе. Игра уже некоторое время проходит бета-тестирование, но, похоже, игра наконец-то почти готова к выпуску. Если качество игры будет наравне с качеством Age of Empires II: Definitive Edition, то фанатов серии ждет что-то очень хорошее.
Age of Empires II: Definitive Edition предлагает огромное число контента с сотнями часов кампаний. С улучшенным ИИ, предлагающим более увлекательные сражения (хотя он все еще не понимает концепцию дипломатии или торговли), а также улучшенными визуальными и звуковыми эффектами игрокам не придется скучать.
Battletoads ознаменует возвращение классической франшизы, созданной компанией Rare. Эксклюзивная игра на Xbox One была показана на выставке E3 в прошлом году, но с тех пор информации больше не появлялось. Мероприятие Xbox Game Showcase станет прекрасным поводом еще раз показать игру и объявить дату ее выхода.
Age of Empires III: Definitive Edition и Battletoads выйдут в еще не подтвержденные даты на ПК и Xbox One.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".