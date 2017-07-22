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Компания AMD анонсировала новую линейку настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon

21 июля 2020, 16:15


Компания AMD представила новую линейку настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon, представляющих собой дальнейшее развитие серии Renoir и предназначенных для установки в разъемы Socket AM4 настольных систем. Этот сокет был впервые представлен в 2016 году, относится к типу PGA и имеет 1331 контакт. Он предназначен для процессоров компании AMD с микроархитектурой Zen (бренд Ryzen).

Сокет Socket AM4 предоставляет поддержку стандарта памяти DDR4 и является единым разъемом для установки высокопроизводительных процессоров без интегрированного видеоядра, недорогих процессоров и APU. К числу последних как раз и относятся анонсированные процессоры AMD. Они являются первыми моделями настольных процессоров AMD с поддержкой до 8 ядер и 16 потоков, выстроенных с использованием 7-нм техпроцесса.

Компания AMD представили линейку настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon


Новые процессоры используют архитектуру ядра Zen 2 на базе 7 нм техпроцесса. Такие ядра отличаются эффективным теплопакетом, а вендор предоставляет широкие возможности для выбора модели, предлагая TDP от 10 до 65 Вт.




Благодаря новым технологическим решениям, процессоры новой линейки обеспечивает приблизительно 60% прирост производительности на выполнении графических операций из расчета на CU (вычислительный узел). Общий прирост производительности по сравнению с моделями процессоров предыдущего поколения достигает 2,5 раза.

Новая линейка процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon предназначена для OEM-сборщиков, которые смогут собирать с их помощью высокопроизводительные настольные системы бизнес класса и для домашнего применения. Фактически новая линейка создает новый стандарт производительности для обработки современных бизнес-приложений, требующих расширенной поддержки графики, которая теперь достижима благодаря применению технологий уровня 7 нм.

Флагманская модель Ryzen 7 4700G будет работать с тактовой частотой 3,6 и 4,4 ГГц для базовой и турбо-версии, соответственно. Эта модель имеет 12 Мбайт кэш-памяти и 8 графических ядер (512 потоковых процессоров). Графический процессор будет работать на частоте 2,1 ГГц.

Компания AMD представили линейку настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon


Модель с 6 ядрами и 12 потоками получила обозначение Ryzen 5 4600G. Она лишь немного отличается от флагмана, имея тактовую частоту 1,9 ГГц. Аналогичным образом выстроена и другая модель в ряду - Ryzen 3 4300G. OEM-производитель имеет возможность точно подобрать под свой проект нужную конфигурацию процессора, постепенно спускаясь с шагом в 2 ядра и 0,2 ГГц от старшей к более младшей модели.

Компания AMD представили линейку настольных процессоров AMD Ryzen 4000 с графикой Radeon


Модель Ryzen 5 4600G будет иметь базовую частоту 3,7 ГГц и частоту разгона до 4,2 ГГц. В отличие от 8-ядерной модели Ryzen 7 4700G, процессор Ryzen 5 4600G имеет 7 графических ядер. Такой небольшой шаг позволяет OEM-сборщику варьировать вычислительные возможности при выборе процессора с требованиями поддержки прикладных задач.



Согласно проведенным тестам, новые модели демонстрируют прирост производительности по всем основным прикладным нагрузкам. В качестве примера AMD показала сводные результаты, полученные на тестах Cinebench и 3D Mark TimeSpy.



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