Выпущена беззеркальная фотокамера Nikon Z 5 для начинающих фотохудожников
21 июля 2020, 17:23
Компания Nikon объявила о выпуске новой полнокадровой беззеркальной фотокамеры начального уровня Nikon Z 5 - прочной, легкой и удобной в обращении. Вместе с фотокамерой в кит вошел также портативный полнокадровый зум-объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3, выделяющийся компактностью и малым весом даже на фоне других существующих зум-объективов.
Модель Nikon Z 5 относится к линейке фотокамер Nikon начального уровня. Она предназначена для тех, кто уже разобрался, насколько сильно отличаются настоящие фотографии от быстрых и простых фотоснимков, сделанных смартфоном. Фотографии отражают мастерство и впечатления фотографа, позволяют раскрыть внутренний мир модели, увидеть окружающий мир в естественном, а не измененном, улучшенном свете, как со смартфона.
Новый аппарат Nikon Z 5 позволяет вести съемку фотографий или видеороликов в формате 4K. Камера дает новый уровень детализации, глубины и цвета. Даже при высоких значениях ISO можно добиваться резких изображений с потрясающим динамическим диапазоном, благодаря Nikon Z 5.
Секрет возможностей Nikon Z 5 кроется в применении полнокадровой 24,3-мегапиксельной КМОП-матрицы, которая в полной мере реализует возможности сверхширокого байонета Z. 273. Точечная система гибридного автофокуса от Nikon обеспечивает резкость изображения по всему кадру. В новой модели используется тот же электронный видоискатель, что и у знаменитых Z 6 и Z 7. Это позволяет видеть все модели вокруг предельно четко.
Фотокамера удобна в обращении благодаря зарекомендовавшей себя эргономичной конструкции Nikon Z - она обеспечивает удобный и глубокий хват. Фотокамеру можно подключить даже к источнику питания через USB, что идеально подходит для продолжительной цейтраферной (замедленной) видеосъемки.
Фотокамера Nikon Z 5 совместима со всеми объективами NIKKOR Z, будь то зум-телеобъективы или широкоугольные объективы с постоянным фокусным расстоянием. В базовый комплект фотокамеры вошел сверхпортативный объектив NIKKOR Z 24-50mm f/4-6.3. Он отличается универсальностью и поддерживает некоторые из самых популярных фокусных расстояний, обеспечивая яркие возможности для передачи деталей во время фото- и видеосъемки.
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