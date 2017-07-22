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Анонс AOC U32U1: функциональный монитор для фотографов и дизайнеров

21 июля 2020, 18:18




Компания AOC представила новый 31,5-дюймовый профессиональный монитор U32U1. Новинка сочетает в себе яркий дизайн, созданный всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche, и передовые технологии AOC.

Анонс AOC U32U1


Этот монитор без рамок имеет разрешение 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря соответствию стандарту VESA Display HDR600, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 миллиарда цветов. Дисплей охватывает 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% - DCI-P3.



Помимо разъёма DisplayPort 1.4 монитор оснащён портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а стандарт USB 3.2 обеспечивает очень быструю передачу данных.

Анонс AOC U32U1


Стоит отметить, что монитор расположен на блестящей металлической подставке, которую можно регулировать по высоте до 120 мм. Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъёмы для кабелей, тонко контрастирует с тёмно-серой плоской задней крышкой. Оригинальное функциональное решение здесь заключается в том, что панель сохраняет своё положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему и кабели остаются на своём месте. Для большей гибкости монитор оснащён креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.

Анонс AOC U32U1


Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в конце июля 2020 года по ориентировочной цене 74 869 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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