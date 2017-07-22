Компания AOC представила новый 31,5-дюймовый профессиональный монитор U32U1. Новинка сочетает в себе яркий дизайн, созданный всемирно известным агентством Studio F. A. Porsche, и передовые технологии AOC.
Этот монитор без рамок имеет разрешение 4K/UHD (3840x2160 пикселей). Благодаря соответствию стандарту VESA Display HDR600, экран обеспечивает 10-битную глубину цвета и отображает 1,07 миллиарда цветов. Дисплей охватывает 135% цветового пространства sRGB, 100% цветового пространства AdobeRGB и 98% - DCI-P3.
Помимо разъёма DisplayPort 1.4 монитор оснащён портами HDMI 2.0 и USB-C, а также концентратором USB 3.2. Соединение USB-C обеспечивает работу режима DisplayPort Alternate Mode для передачи видеосигнала с высоким разрешением с ноутбука или другого компьютера. USB Power Delivery позволяет одновременно заряжать аккумулятор ноутбука мощностью до 65 Вт, а стандарт USB 3.2 обеспечивает очень быструю передачу данных.
Стоит отметить, что монитор расположен на блестящей металлической подставке, которую можно регулировать по высоте до 120 мм. Алюминиевая панель позади монитора с закругленными углами, в которой расположены разъёмы для кабелей, тонко контрастирует с тёмно-серой плоской задней крышкой. Оригинальное функциональное решение здесь заключается в том, что панель сохраняет своё положение при повороте дисплея в портретный режим, благодаря чему и кабели остаются на своём месте. Для большей гибкости монитор оснащён креплением VESA, которое позволяет закрепить его на стойке или на стене.
Монитор AOC U32U1 будет доступен в продаже в конце июля 2020 года по ориентировочной цене 74 869 рублей.
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