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Tianma создала первый в мире полноэкранный считыватель отпечатков пальцев TED Finger Print для ЖК-дисплеев

21 июля 2020, 18:32


В начале этого года китайский производитель Fortsense объявил о начале производства экранных сканеров отпечатков пальцев, благодаря им, стало возможным использовать для считывания отпечатков обычный ЖК-дисплей (TN, IPS и др.).

Создание новой технологии не заставило себя ждать. Вслед за Fortsense потянулись другие компании-производители.

Tianma создала первый в мире полноэкранный считыватель отпечатков пальцев TED Finger Print для ЖК-дисплеев


На этой неделе компания Tianma представила первый в мире полноэкранный TFP-сканер TED Finger Print. Китайской компании удалось сделать всю поверхность экрана единым датчиком. Теперь при любом прикосновении к экрану, в любом месте, позволяет распознать отпечаток и избавляет от необходимости наводить пальцем на определенную область дисплея.




Важным достижением разработанной технологии универсального ввода являются новые возможности для создания интегрированных решений.

Например, прикосновение к расположенному в любом месте экрана значку приложения, требующего ввод отпечатка пальцев, позволяет сразу считать рисунок и идентифицировать пользователя без дополнительной необходимости ввода пароля. Теперь другие перемещения пальцем по экрану становятся ненужными.

По словам представителей Tianma, созданная технология уже готова к массовому внедрению. Разработчик уже начал отправлять образцы в адрес известных брендов - производителей мониторов.





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