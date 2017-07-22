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Samsung представила смартфон стоимостью $74

21 июля 2020, 18:57




Samsung тихо и без шума выпустила на рынок бюджетный смартфон Galaxy A01 Core. Новинка оснащена 5,3-дюймовым PLS ЖК-дисплеем с разрешением HD+ соотношением сторон 18,5:9. Телефон предлагает только одну заднюю камеру, которая представляет собой 8-мегапиксельную камеру и светодиодную вспышку. Для селфи есть 5-мегапиксельная фронтальная камера, расположенная под верхней рамкой.

samsung galaxy a01 core


Под капотом этого бюджетника чипсет Mediatek MT6739 в паре с 1 ГБ оперативной памяти. Варианты встроенной памяти предусматривают емкость 16 ГБ или 32 ГБ. На борту есть 3,5-мм аудиоразъем и гибридный слот для SIM.

samsung galaxy a01 core


Что касается цен и доступности, то Samsung Galaxy A01 Core стоит $74 (5200 руб.). Телефон доступен в черном, синем и красном цветах.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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