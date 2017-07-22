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Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга

21 июля 2020, 19:43


Как сообщает Financial Times, в последнее время ряд западных компаний, а также компаний из Юго-Восточной Азии, стали все чаще рассматривать вопрос или даже принимать решение о выводе своих дата-центров с территории Гонконга. Поводом для опасений стал новый закон, введенный Китаем и связанный с усилением цензуры и введением повышенного контроля за данными в регионе, к которому относится также и территория Гонконга. Меры, которые вводятся в настоящее время в связи с принятием этого закона, предоставляющего китайским правительственным органам право на осуществление операций по доступу, контролю и проведению специальных действий (цензуре) над данными, которые хранятся на серверах, размещенных в Гонконге.

Ранее Гонконг рассматривался многими технологическими компаниями как удобная база для совершения операций в Азии. Гонконг имел непосредственную близость к Китаю, но при этом не испытывал обременительного контроля со стороны китайских властей.

Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга


Теперь многое изменилось. Ряд крупных западных технологических компаний уже объявили, что пересматривают свои планы и изучают, как лучше всего справиться с изменениями, которые произошли в китайском законодательстве.




Среди компаний, которые могут вывести свои сервера из Гонконга, уже названы TikTok. В компании Facebook (и относящейся к ней WhatsApp) заявили, что временно «приостановили» сотрудничество с местными властями и не отвечают на запросы о предоставлении данных. Google, Telegram и Twitter также заявили, что собираются временно прекратить работу с местными правоохранительными органами.

В отчете Bloomberg говорится также, что ряд технологических компаний в настоящее время пересматривают вопросы об использовании своих объектов, расположенных в этом районе.



Среди последних примеров ухода из Гонконга названа южнокорейская компания Naver - владелец популярного приложения для обмена сообщениями Line. Компания Naver уже выводит свои дата-центры из Гонконга и переносит их в Сингапур.

Со слов представителей Naver, новый китайский закон о национальной безопасности Гонконга стал одним из факторов, который существенно повлиял на принятие такого решения.



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