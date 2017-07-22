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6,44-дюймовый флагман OnePlus Nord 5G будет стоит $480 в основной конфигурации

21 июля 2020, 20:43


Сегодня было официально объявлено о начале продаж флагмана китайской компании OnePlus - нового смартфона с 6,44-дюймовым дисплеем OnePlus Nord 5G. Интрига по поводу выхода этого устройства подогревалась на протяжении ряда последних месяцев. Многочисленные утечки и слухи «рассказывали» о его достоинствах. Но все «утекшие» данные были неофициальными, поэтому многие ждали именно официального запуска, чтобы точно узнать о новом модели известного на рынке бренда.

6,44-дюймовый флагман OnePlus Nord 5G будет стоит 480 долларов в основной конфигурации


Как оказалось, большинство ранее появившихся данных оказались достоверными. Новый смартфон оснащен 6,44-дюймовым дисплеем с великолепной частотой обновления экрана 90 Гц. Его фотографические возможности представлены 4-камерным блоком на тыльной части аппарата. Имеется двойной блок камер для селфи. Вычислительная мощь обеспечена за счет процессора Qualcomm Snapdragon 765G.

Значительный по своим габаритам, но удобный на хват 6,44-дюймовый OLED-дисплей имеет соотношение сторон 20:9, разрешение 2400x1080 пикселей. Дисплей не имеет изогнутых краев, как OnePlus 8, что сделано ради снижения затрат на производство. В 90 Гц дисплей встроен датчик отпечатков пальцев, позволяющий осуществлять биометрическую аутентификацию.

6,44-дюймовый флагман OnePlus Nord 5G будет стоит 480 долларов в основной конфигурации


Процессор Snapdragon 765G хотя и уступает по быстродействию топовому на сегодняшний день Snapdragon 865, но зато отличается более высокой энергоэффективностью и содержит встроенный модем Snapdragon X52 5G. Модем поддерживает только основной диапазон сетей 5G - sub-6 ГГц, без поддержки mmWave.




В базовой конфигурации ОЗУ имеет 8 Гбайт, основная память - 128 Гбайт. В расширенной версии - 12 и 256 Гбайт, соответственно.

На задней панели расположены четыре камеры: основная 48 Мп (Sony IMX586), аналогичная той, которая устанавливается на OnePlus 8, сверхширокоугольная 8 Мп, макро - 2 Мп и датчик глубины - 5 Мп. Спереди расположены две камеры для селфи: первичная на 32 Мп и вторичная с расширенным полем обзора на 105° - 8 Мп. Вторая камера отлично подходит для съемки групповых селфи.

6,44-дюймовый флагман OnePlus Nord 5G будет стоит 480 долларов в основной конфигурации


Емкость батареи составляет 4115 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки Warp Charge 30T. Функция беспроводной зарядки отсутствует; как объясняют, это сделано ради снижения затрат на производство.



Теперь о ценах. Модель OnePlus Nord 5G с 8/128 Гбайт будет стоить 480 долларов, 12/256 - 600 долларов. Для сравнения OnePlus 8 стоит от 699 долларов в конфигурации 8/128 Гбайт.



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