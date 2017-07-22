Конкурент Apple выпустил первые люксовые беспроводные наушники OnePlus Buds за $79
21 июля 2020, 22:06
Интерес к новым наушникам OnePlus Buds, выпуск которых был анонсирован сегодня, объясняется простым фактом: все поклонники этого бренда знают, что бизнес-стратегия OnePlus выстроена по тем же правилам, по которым работает Apple. Концепция OnePlus: компания не выпускают ширпотреб; она выпускает только такие продукты, которые можно демонстрируют достаток владельца, являются для него элементом умеренной роскоши и полной функциональности.
Однако между OnePlus и Apple есть существенная разница: Apple имеет большую линейку продуктов, тогда как OnePlus до недавнего времени ориентировался прежде всего на выпуск только смартфонов. Более того, в прошлом году OnePlus выпустил только одну топовую модель за год, что сегодня не может считаться достаточным для бизнеса.
Позднее компания OnePlus пересмотрела свою стратегию. Было решено, не отказываясь от бренда производителя элитных товаров, начать выпуск и других продуктов. В их числе оказались наушники OnePlus Buds, которые были представлены сегодня - первая беспроводная гарнитура компании. Новая модель привлекла внимание многих.
Первое, на что обратили внимание - это цена. OnePlus Buds стоят 79 долларов; это не так дешево, как Xiaomi AirDots, но по сравнению с главным конкурентом - беспроводными наушниками Apple AirPods, наушники OnePlus Buds выглядят очень доступными.
Новая беспроводная гарнитура OnePlus Buds наделена относительно простыми функциями. Здесь нет функции шумоподавления, нет силиконовых берушей, нет функции беспроводной зарядки. Зато время автономной работы гарнитуры от встроенного аккумулятора составляет до 7 часов. Если использовать питание от аккумулятора, встроенного в бокс для ношения гарнитуры, то суммарное время автономной работы составляет 30 часов.
Что касается времени зарядки, то для 10 часовой игры оно составляет всего 10 минут. Время полной зарядки OnePlus Buds занимает около 80 минут.
Гарнитура поддерживает технологию объемного звучания Dolby Atmos, добавляя каналы высоты и позволяя интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Это должно обеспечить данной гарнитуре лучшее качество звука.
OnePlus Buds имеет класс защиты IPX4, что позволяет не беспокоиться и брать их с собой в любое путешествие.
Доступны три варианта расцветки - белый, серый и синий.
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