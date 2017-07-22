Будущий флагман Xiaomi Mi Mix может иметь два экрана и огромную выдвигающуюся камеру
21 июля 2020, 22:58
История по поводу необычной модели будущего флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix началась после того, как была опубликована патентная заявка компании Xiaomi. В ней было дано достаточно общее описание необычного смартфона, который имел два экрана и одну большую, выдвижную камеру с переменным фокусным расстоянием. Информация о такой патентной заявке появилась недавно, поэтому многие с нетерпением ждали продолжения истории.
Позднее поклонники бренда Mi узнали о существовании прототип смартфона Xiaomi Mi Mix, который привлек внимание многих.
На днях появились многочисленные высококачественные снимки, а также стали известны некоторые детали, имеющие отношение к концептуальной модели смартфона, создаваемой в недрах Xiaomi. Хотя непосредственно самого смартфона еще никто не видел, многие связывают полученную информацию с разработкой именно модели Mi Mix.
Как показала утечка, такой прототип действительно существует. Благодаря полученным снимкам, на которых можно разглядеть аппарат со всех сторон, с высоким качеством и подробной детализацией, ясно, что полномасштабный прототип Mi Mix, изготовленный в натуральную величину, как минимум существует, но его существование еще не гарантирует, что Xiaomi непременно выпустит смартфон именно с таким дизайном.
Известны некоторые подробности относительно технических характеристик будущего устройства. Например, о поддержке сетей 5G и наличии огромной 108-мегапиксельной камеры с зум-объективом. В описании эту камеру называют как AI Super Camera, что указывает на большой размер и использование функций ИИ.
На основе появившихся фотографий дизайнер Джермейн Смит, известный блогер, ведущий собственный видеоканал Concept Creator на YouTube, создал рекламный ролик Mi Mix Alpha Pro. Он позволяет лучше понять, что готовит Xiaomi.
Камера AI Super Camera - это не единственная особенность прототипа. Известно также, что основной экран занимает почти всю переднюю панель. Второй экран занимает 60% задней части, а оставшееся свободное место занимает огромная по своим размерам камера.
Анонс модели Xiaomi Mi Mix ожидается осенью.
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