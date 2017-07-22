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Инновационный дизайн Huawei Mate 40 будет подчеркиваться изогнутым Waterfall дисплеем с частотой 90 Гц

22 июля 2020, 07:38


В ожидании официального запуска новой серии смартфонов Huawei Mate 40 в сети уже появились многочисленные утечки о технологиях, которые можно будет встретить в этих моделях. Наиболее существенные среди них получены от Weibo-пользователя @RODENT950, известного своей хорошей осведомленностью по тому, что происходит в Huawei, его устройствах и планах вендора.

Согласно собранным данным, смартфон Mate 40 будет оснащен перфорированным дисплеем. Вторая важная особенность - у модели Pro будет двухскатный изогнутый Waterfall дисплей. Этот формат, как предполагается, скоро станет значимым трендом для телефонов будущего поколения.

Инновационный дизайн Huawei Mate 40 будет подчеркиваться изогнутым Waterfall дисплеем с частотой 90 Гц


Идея состоит в применении панели экрана с загибами на боковые части корпуса смартфона. При такой конструкции использование боковых физических кнопок не предусмотрено. Как можно видеть на снимках, дисплей занимает практически всю площадь лицевой поверхности смартфона. С учетом показанных изображений, можно предположить, что селфи-камера будет находиться в его верхнем левом углу.



С точки зрения аппаратного оснащения ходят слухи, что в серии Mate 40 будет использоваться SoC на традиционной базе из двух типов процессорных ядер. Высказано предположение, что за пределами Китая модели серии Mate 40 будут поставляться с другими чипами, взамен Kirin.




Среди других технических данных, которые уже известны, можно назвать еще несколько моментов. Смартфоны серии Huawei Mate 40 будут оснащены дисплеем с частотой обновления 90 Гц. Хотя в проекте рассматривались два варианта частоты обновления - 90 Гц и 120 Гц, в Huawei посчитали, что необходимость экономии расхода батареи делает предпочтительным выбор дисплея с частотой обновления 90 Гц.

Инновационный дизайн Huawei Mate 40 будет подчеркиваться изогнутым Waterfall дисплеем с частотой 90 Гц


Из других отчетов по серии Mate 40 известно, что планируется использовать 5-нм процессор Kirin. Этот чип сочетает в себе ядра Cortex A77 или A78 и графический процессор Mali G77/G78. В такой комбинации гарантируется наилучшая производительность при использовании экрана с высокой частотой обновления, вплоть до 120 Гц.



Появились даже сведения о новых элементах графики в ПО смартфонов этой серии. Например, недавно в своем твиттере инсайдер @RODENT950 показал смайлики, которые будут использоваться для обозначения команд при работе с Huawei Mate 40 Pro и Mate 40.



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