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Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии

22 июля 2020, 08:15


Австрийский производитель чипов компания AT&S (Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft), хорошо известная в Европе как разработчик и производитель высококачественных печатных плат и подложек для полупроводниковых изделий, объявила о планах инвестировать до 120 млн евро на модернизацию производственных мощностей в Австрии и расширение объема производства на европейской территории. План инвестиций рассчитан на четыре года.

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Согласно планам, планируется потратить около 100 млн евро на закупку нового оборудования, его установку и наладку, а оставшиеся 20 млн евро направить на исследования и разработки. В настоящее время AT&S поддерживает внедрение поколения мобильной связи 5G с высокочастотными (HF) оптимизированными решениями межсоединений, разрабатывая и производя гибридные структуры на печатной плате.




Компания AT&S производит печатные платы для смартфонов и планшетов. Среди ее заказчиков представлены такие компании, как Apple и Intel, которые закупают готовые полупроводниковые платы для своих устройств. В 2015 и 2016 годах AT&S была названа одной из 200 ведущих поставщиков Apple в мире.

Планы будущих инвестиций AT&S распространяются, в первую очередь, на расширение производственных мощностей на собственной площадке компании в городе Леобен, который находится в австрийской провинции Штирия. В результате модернизации компания планирует увеличить выпуск продукции на 50% и выйти на рекордный для себя уровень - выпуск 340.000 печатных плат в год.

Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии


В Австрии у AT&S имеется две производственные площадки - в Леобене и Феринге. У компании есть также еще одна производственная площадка в Индии в г. Нанджангуде, а также две площадки в Китае - в Шанхае и Чунцине, и даже одна в Южной Корее - в Ансане.



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