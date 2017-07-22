Еще в марте компания Super Flower намекала на скорый выход нового блока питания, который отличается от аналогичных продуктов своими размерами. Сегодня же Super Flower представила самый короткий блок питания мощностью 1000 Вт под названием Leadex V Gold 1000 W.
Построенный в стандартном форм-факторе ATX-PS / 2, блок питания имеет длину всего 13 см. Это весьма необычно поскольку обычно блоки таких размеров имеют мощность 450-650 Вт. Несмотря на свои компактные размеры, Leadex V Gold 1000 W предлагает полностью модульную кабельную систему.
Leadex V Gold предлагает эффективность 80 Plus Gold, переключение постоянного тока на постоянный, APFC и наиболее распространенные электрические защиты от перенапряжения, перегрузки, перегрева и короткого замыкания. Он использует 120-миллиметровый вентилятор для охлаждения.
Среди плоских черных модульных кабелей есть один 24-контактный ATX, два 4+4-контактных EPS, шесть 6+2-контактных PCIe power, двенадцать SATA power и четыре Molex. Линейка также включает в себя модели с более низкой мощностью 850 Вт, 750 Вт и 650 Вт с меньшим количеством разъемов питания PCIe и SATA, хотя USP длиной 13 см остается прежним. Super Flower поддерживает серию Leadex V Gold с 5-летней гарантией. Компания не раскрывала цены.
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