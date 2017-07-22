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TEAMGROUP представила новый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель

22 июля 2020, 12:41




TEAMGROUP представила новый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель TEAMGROUP EX Series 2.5. Новинка отличается достаточно высокой для своего класса скоростью последовательного чтения / записи до 550 / 520 МБ/с, что позволяет работать с высокой эффективностью даже с небольшими и фрагментированными файлами.

teamgroup ex series 2.5


Накопитель оснащен технологией кэширования SLC, чтобы эффективно избежать снижения производительности при передачи данных. Кроме того, передовая технология выравнивания износа и функция ECC обеспечивают надежность серии EX.



SSD TEAMGROUP EX2 доступен в емкостях 512 ГБ и 1 ТБ. Модели поставляются с 3-летней гарантией и имеет ресурс 120 TBW для модели 512 ГБ и 240 TBW для модели 1 ТБ. Цена модели на 512 ГБ - $57 (4000 руб.), а накопитель емкостью 1 ТБ оценивается в $100 (7000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о лучших SSD. Выбрать лучший SSD непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный SSD, для других - самый быстрый. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший SSD в любой ценовой категории - от менее $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие SSD: текущий анализ рынка".

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