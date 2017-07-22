Самый маленький 4G-смартфон в мире собрал необходимую сумму на Kickstarter
22 июля 2020, 13:35
В мире устойчивый тренд на увеличение экранов смартфонов, но это не отменяет спрос и на компактные смартфоны, которые легко уместятся на ладони пользователя. Такие модели есть даже у Samsung и Apple.
Теперь китайская компания Unihertz объявила смартфон Jelly 2 самым маленьким в мире 4G-смартфоном под управлением операционной системы Android 10. Компания уже собрала необходимую сумму в 50 тысяч долларов на выпуск этого гаджета на платформе Kickstarter и даже превзошла свою цель по сбору необходимой суммы.
Этот смартфон имеет 3-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 384 пикселей. Под капотом устройства чипсет MediaTek Helio P60 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту также GPS + ГЛОНАСС + Beidou и пять типов датчиков для повышения точности позиционирования и навигационной маршрутизации. Есть также задний сканер отпечатков пальцев, который может быть очень трудно использовать в таком маленьком форм-факторе.
Камера смартфона представлена 16-мегапиксельным сенсоров, а фронтальная имеет разрешением 8 мегапикселей. Телефон работает под управлением операционной системы Android 10 и оснащен аккумулятором емкостью 2000 мАч. Предварительная цена Jelly 2 - $159 (11 000 руб.).
Jelly 2 - это пятый смартфон от компании. До этого компания выпустила Jelly, Atom, Titan и Atom XL. Компания уже отгрузила свыше 30 тысяч единиц этих смартфонов в более чем 70 стран.
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