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Самый маленький 4G-смартфон в мире собрал необходимую сумму на Kickstarter

22 июля 2020, 13:35


В мире устойчивый тренд на увеличение экранов смартфонов, но это не отменяет спрос и на компактные смартфоны, которые легко уместятся на ладони пользователя. Такие модели есть даже у Samsung и Apple.

Jelly 2


Теперь китайская компания Unihertz объявила смартфон Jelly 2 самым маленьким в мире 4G-смартфоном под управлением операционной системы Android 10. Компания уже собрала необходимую сумму в 50 тысяч долларов на выпуск этого гаджета на платформе Kickstarter и даже превзошла свою цель по сбору необходимой суммы.


Этот смартфон имеет 3-дюймовый дисплей с разрешением 480 x 384 пикселей. Под капотом устройства чипсет MediaTek Helio P60 в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. На борту также GPS + ГЛОНАСС + Beidou и пять типов датчиков для повышения точности позиционирования и навигационной маршрутизации. Есть также задний сканер отпечатков пальцев, который может быть очень трудно использовать в таком маленьком форм-факторе.



Камера смартфона представлена 16-мегапиксельным сенсоров, а фронтальная имеет разрешением 8 мегапикселей. Телефон работает под управлением операционной системы Android 10 и оснащен аккумулятором емкостью 2000 мАч. Предварительная цена Jelly 2 - $159 (11 000 руб.).

Jelly 2


Jelly 2 - это пятый смартфон от компании. До этого компания выпустила Jelly, Atom, Titan и Atom XL. Компания уже отгрузила свыше 30 тысяч единиц этих смартфонов в более чем 70 стран.


Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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