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В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

22 июля 2020, 14:43


Недавно MediaTek опубликовала свои отчеты за второй квартал и первую половину 2020 года. Компания наблюдала увеличение поставок своих чипов Dimensity 5G, но, по-видимому, также работала и над проектами в 6G.

В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G


Согласно последним сообщениям, производитель чипов начал работу через научно-исследовательский центр 6G на родине Nokia в Финляндии. Финское правительство и местные университеты уже приступили к исследованиям и планируют коммерциализировать эту сеть к 2030 году.



При этом, важно отметить, что все разработки в сфере 6G пока находятся лишь в зачаточном состоянии и на данным момент никаких определенных технических показателей нет. Следовательно, следующие несколько лет должны принести некоторые интересные новые разработки в этой области и, возможно, раскрыть некоторые технические возможности.


Ранее Samsung выпустила документ о сетях 6G, где подробно были описаны все параметры, которым будет соответствовать новое поколение сетей, включая скорость до 1000 Гбит/с, задержку менее 0,1 мс и общую скорость на 50 процентов быстрее, чем текущая технология 5G. Однако пока еще слишком рано иметь точное представление о том, на что способен 6G, поэтому нам остается лишь следить за новостями по этой теме.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

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