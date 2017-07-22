В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G
22 июля 2020, 14:43
Недавно MediaTek опубликовала свои отчеты за второй квартал и первую половину 2020 года. Компания наблюдала увеличение поставок своих чипов Dimensity 5G, но, по-видимому, также работала и над проектами в 6G.
Согласно последним сообщениям, производитель чипов начал работу через научно-исследовательский центр 6G на родине Nokia в Финляндии. Финское правительство и местные университеты уже приступили к исследованиям и планируют коммерциализировать эту сеть к 2030 году.
При этом, важно отметить, что все разработки в сфере 6G пока находятся лишь в зачаточном состоянии и на данным момент никаких определенных технических показателей нет. Следовательно, следующие несколько лет должны принести некоторые интересные новые разработки в этой области и, возможно, раскрыть некоторые технические возможности.
Ранее Samsung выпустила документ о сетях 6G, где подробно были описаны все параметры, которым будет соответствовать новое поколение сетей, включая скорость до 1000 Гбит/с, задержку менее 0,1 мс и общую скорость на 50 процентов быстрее, чем текущая технология 5G. Однако пока еще слишком рано иметь точное представление о том, на что способен 6G, поэтому нам остается лишь следить за новостями по этой теме.
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