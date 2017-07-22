Lenovo - это имя, связанное с ноутбуками и настольными компьютерами, но оно расширяет свои предложения с помощью нового смартфона на базе Android, ориентированного непосредственно на мобильных геймеров. Телефон называется Legion Phone Duel и имеет шесть различных режимов с отличительными деталями дизайна, цветами и значками. Одним из таких режимов является домашний режим, который позволяет пользователям играть в свои игры на подключенном внешнем телевизоре или мониторе компьютера с помощью беспроводной клавиатуры и мыши или других проводных аксессуаров через док-станцию.
Смартфон оснащен виртуальным джойстиком и двумя ультразвуковыми триггерными кнопками, объединенными с двумя вибрационными двигателями, чтобы обеспечить обратную связь для большего погружения в игру.
Сам смартфон оснащен 6,65-дюймовым дисплеем с разрешением 2340 x 1080 и частотой обновления 144 Гц. Частота дискретизации дисплея равна 240 Гц. Под капотом чипсет
Смартфон использует двойное жидкостное охлаждение и медные трубки. Он имеет пару аккумуляторов емкостью 2500 мАч с каждой стороны для общей мощности батареи 5000 мАч. Смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт, которая способна заряжать обе батареи от двух шнуров. Неясно, требует ли зарядка обеих батарей двух зарядных кабелей или их использование просто ускоряет зарядку. Смартфон также оснащен высококачественным встроенным звуком с динамиками, настроенными компанией Dirac Audio для обеспечения 3D-стереозвука.
Другие функции включают всплывающую селфи-камеру. Она представляет собой 20-мегапиксельный блок и имеет автоматическую защиту от падения. Еще одна интересная особенность всплывающей камеры заключается в том, что она способна записывать и накладывать изображение плеера на экран. Задняя камера представляет собой 64-мегапиксельный блок. Смартфон появится в продаже уже в этом месяце.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC"