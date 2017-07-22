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Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

22 июля 2020, 21:15




Сегодня просто день новых смартфоновна чипсете Snapdragon Plus. Несколько часов назад миру был представлен Lenovo Legion Phone Duel, а вот теперь настала очередь Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Samsung Galaxy Z Flip 5G


Этот складной смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2636 пикселей. Внешний дисплей имеет диагональ 1,1-дюйма с разрешением 300 x 112 пикселей. Под капотом у него новейший чипсет Snapdragon 865 Plus, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.0.


Основная камера флагмана представлена двумя 12-мегапиксельными сенсорами, а фронтальная имеет разрешение 10 мегапикселей. Основная камера поддерживает HDR10+, 8-кратный цифровой зум и съемку видео в формате 4K со скоростью до 60 кадров в секунду.

Samsung Galaxy Z Flip 5G


На борту также боковой сканер отпечатков пальцев, аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт и беспроводной зарядки. Среди прочего, поддержка 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1 LE, ANT+, USB Type-C, NFC, GPS.

Цена Samsung Galaxy Z Flip 5G $1450 (103 000 руб.), что на $70 (5000 руб.) больше, чем цена его предшественника. Он появится в продаже 7 августа.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор гарнитуры Mpow H7 Plus. Попавшая к нам гарнитура Mpow H7 Plus далеко не идеальна. Но, с другой стороны, среди беспроводных решений противопоставить ей что-либо с таким же сочетанием стоимости и качества звука весьма затруднительно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Mpow H7 Plus: беспроводная гарнитура с проводом".

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