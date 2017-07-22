Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus
22 июля 2020, 21:43
ASUS ROG - это несомненно одна из ведущих серий, если говорить об игровых смартфонах. Сегодня компания еще раз закрепила свое лидерство в этом направлении, представив ASUS ROG Phone 3. Новинка представляет собой несколько передовых технологий и улучшений по сравнению со своими предшественниками. С мобильной платформой Snapdragon 865 Plus на борту, частотой обновления 144 Гц и многим другим, игровой телефон адаптирован для достижения наилучшего игрового опыта.
Asus ROG Phone 3 оснащен 6,59-дюймовым AMOLED-дисплеем с соотношением сторон 19,5:9. Экран имеет разрешение Full HD+ (1080 x 2340 пикселей), а также частоту обновления до 144 Гц. Дисплей не будет единственным источником света на телефоне: на задней стороне расположен светодиодный логотип ROG, который загорается во время игры.
Как уже говорилось ранее, ROG Phone 3 работает на новой мобильной платформе Snapdragon 865 Plus. Чипсет обеспечивает 10% увеличение скорости работы смартфона. Он также приносит поддержку 5G с внешним модемом Snapdragon X52 5G, поддерживающим весь спектр 5G, включая mmWave (SA и NSA). Чипсет работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, а также 512 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 3.1. Существуют также варианты оперативной памяти на 12 ГБ и 8 ГБ.
Тем не менее, говоря об аппаратном обеспечении, функциональные возможности AirTriggers были улучшены с двух до пяти. Это дает возможность настроить все игровые элементы управления с меньшим вторжением в дисплей,что дает геймерам захватывающий опыт. Под капотом находится аккумулятор емкостью 6000 мАч.
Для фотосъемки ROG Phone 3 имеет тройную камеру на задней панели, включая 64-мегапиксельную основную камеру Sony IMX686 с диафрагмой f1.8 и большим размером пикселей 1,6 мкм. Существует также 13-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и датчик макросъемки. Фронтальная камера имеет разрешение 24 мегапикселя.
ROG Phone 3 работает под управлением Android 10 из коробки с надстроенной ROG UI. ASUS также анонсировала ряд своих крутых игровых аксессуаров, включая геймпад Kunai 3, Aeroactive Cooler 3, Twinview Dock 3, игровые наушники ROG Cetra RGB in-ear.
Самая топовая комплектация смартфона с 16 ГБ/512 ГБ обойдется в $1200 (85 000 руб.), а версия с 12 ГБ/512 ГБ будет стоить $1100 (78 000 руб.), в то время как минимальная комплектация с чипсетом Snapdragon 865 и 8 ГБ/256 ГБ оценена в $900 (65 000 руб.).
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