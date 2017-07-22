Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank
23 июля 2020, 09:16
Как стало известно, компания SoftBank обратилась к Apple с предложением о покупке своей дочерней компании Arm Holdings. SoftBank предложил Apple неназванную сумму на покупку известной британской компании, разработчика микропроцессорной архитектуры ARM, на которую теперь будет опираться Apple при производстве собственных процессоров после решения об отказе от использования процессоров Intel.
Очевидно, что предложение SoftBank было абсолютно логичным: в результате сделки Apple могла бы не просто нарастить свой вес как крупный производитель процессоров, но и фактически стать самым сильным игроком на процессорном рынке, перехватив инициативу у Intel, от услуг которой она отказалась.
Компания Advanced RISC Machines (ARM) изначально была основана как совместное предприятие Acorn Computers, Apple Computer и VLSI Technology. С 2016 года эта компания перешла в собственность японской телекоммуникационной и инвестиционной корпорации SoftBank. В настоящее время центральный офис находится в Кембридже, Великобритания. Офисы и центры проектирования ARM расположены по всему миру, включая Францию, Индию, Швецию и США.
Но насколько бы ни было заманчивым это предложение, Apple не проявила интереса к предложенной ее цене за покупку ARM, пишет Bloomberg.
Bloomberg сообщает, что Apple, похоже, не заинтересована в покупке какой-либо частичной или полной доли в ARM. Причиной отказа, считают в Bloomberg, является то, что такое приобретение противоречило бы бизнес-модели Apple, которая не предусматривает лицензирование аппаратного или программного обеспечения для других производителей оборудования. Это также может вызвать обеспокоенность регулирующих органов, поскольку ARM лицензирует технологию для многих конкурентов Apple в отрасли.
Сообщается, что SoftBank и Apple провели предварительные переговоры, но в результате было заявлено, что Apple не планирует проводить торги. Представители SoftBank и Apple отказались от комментариев.
Известно, что SoftBank уже давно собирается продать ARM, но эта компания не относится к числу дешевых. SoftBank приобрел ее в 2016 году за $32 млрд и поэтому непременно будет искать покупателя на более высокую цену, чтобы обеспечить себе высокую доходность за счет продажи.
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