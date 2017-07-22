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MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

23 июля 2020, 09:38




MediaTek анонсировала еще один чипсет, ориентированный на смартфоны среднего класса - MediaTek Dimensity 720. В ценовой категории этот чипсет расположен чуть ниже Dimensity 800 и флагманского Dimensity 1000. Похоже, что MediaTek тем самым хочет иметь чипсеты во всех ценовых категориях.

mediatek dimensity 720


MediaTek Dimensity 720 изготовлен с использованием 7-нм процесса TSMC. Он имеет встроенный модем 5G, который поддерживает агрегацию несущих 2cc, VoNR, 5G/4G Dual SIM dual standby и sub-6GHz 5G. Чипсет также поддерживает технологию MediaTek 5G UltraSave, которая использует как сетевую, так и контентную осведомленность для управления режимом работы модема в режиме реального времени, чтобы еще больше продлить срок службы батареи.



Чипсет имеет два больших ядра ARM Cortex-A76, работающих на частоте 2 ГГц в восьмиядерном процессоре, который, как утверждает компания, улучшает отзывчивость приложений для плавного пользовательского опыта. Он также имеет на борту графический процессор ARM Mali G57, способен поддерживать до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и хранилище UFS 2.2 для быстрой скорости чтения/записи.

Dimensity 720 поддерживает работу дисплеев с частотой обновления 90 Гц наряду с расширенными возможностями потоковой передачи видео, такими как MiraVision HDR10+. Что касается конфигурации камеры, то чип поддерживает 64-мегапиксельный одинарный сенсор или двухкамерную установку, состоящую из 20-мегапиксельного и 16-мегапиксельного сенсоров. Он включает в себя целый ряд функций, связанных с искусственным интеллектом, которые работают от интегрированного APU MediaTek.

mediatek dimensity 720


Чтобы свести к минимуму энергопотребление всегда включенных голосовых помощников, компания использует функцию под названием Voice Wakeup (VoW). Он также поддерживает подавление шума с двумя микрофонами, так что голосовой помощник может слышать звук более четко.
С запуском Dimensity 800 и Dimensity 1000 компания также сосредоточилась на игровых функциях, что, похоже, не относится к Dimensity 720. В центре внимания этого нового чипсета, по-видимому, находится глобальная поддержка sub-6GHz 5G.

Компания подтвердила, что чипсет MediaTek Dimensity 720 будет работать на смартфонах среднего класса в таких регионах, как Северная Америка, Европа и Азия. Однако компания не сообщила о том, когда чипсет появится на рынке.



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