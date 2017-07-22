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GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

23 июля 2020, 11:05


Компания GIGABYTE сегодня представила материнскую плату Z490 Aorus Master WaterForce. Модель Z490 Aorus Master чуть ниже классом флагманской Z490 Aorus Xtreme WaterForce.

Z490 Aorus Master WaterForce


В то время, как Xtreme WaterForce поставляется с моноблоком CPU+VRM, предназначенным для установки жидкостного охлаждения DIY, Master WaterForce использует первый в отрасли СЖО AIO CPU+VRM с замкнутым контуром, специально разработанной для этой системной платы.



Эта СЖО поставляется с радиатором, имеющим габариты 360 х 120 мм, который включает в себя три вентилятора высокого статического давления. Моноблок AIO оснащен светодиодной подсветкой ARGB, которая включает логотип AORUS и четыре LED-полоски, в то время как каждый из трех включенных 120-миллиметровых вентиляторов оснащен светодиодами ARGB, расположенными в ступицах крыльчатки.




Остальная часть платы идентична по своим характеристикам и дизайну оригинальной Z490 Aorus Master, которая была запущена GIGABYTE вместе с остальной линейкой своих материнских плат на сокете LGA1200.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучшей материнской платы. Выбрать лучшую материнскую плату непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная материнская плата, для других - самая функциональная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую материнскую плату любой функциональности, под любой процессорный разъём, в любой ценовой категории - от самых дешёвых до топового сегмента. Подробнее об этом в статье "Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка".



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