GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения
23 июля 2020, 11:05
Компания GIGABYTE сегодня представила материнскую плату Z490 Aorus Master WaterForce. Модель Z490 Aorus Master чуть ниже классом флагманской Z490 Aorus Xtreme WaterForce.
В то время, как Xtreme WaterForce поставляется с моноблоком CPU+VRM, предназначенным для установки жидкостного охлаждения DIY, Master WaterForce использует первый в отрасли СЖО AIO CPU+VRM с замкнутым контуром, специально разработанной для этой системной платы.
Эта СЖО поставляется с радиатором, имеющим габариты 360 х 120 мм, который включает в себя три вентилятора высокого статического давления. Моноблок AIO оснащен светодиодной подсветкой ARGB, которая включает логотип AORUS и четыре LED-полоски, в то время как каждый из трех включенных 120-миллиметровых вентиляторов оснащен светодиодами ARGB, расположенными в ступицах крыльчатки.
Остальная часть платы идентична по своим характеристикам и дизайну оригинальной Z490 Aorus Master, которая была запущена GIGABYTE вместе с остальной линейкой своих материнских плат на сокете LGA1200.
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