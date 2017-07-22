Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20
23 июля 2020, 11:54
Анонс новых устройств линейки смартфонов Samsung Galaxy Note 20 намечен на 5 августа. Но нетерпение поклонников и просто любителей новых гаджетов не способно сдержаться ничем. Сегодня буквально все мировые издания вышли с подробным отчетом обо всех утечках, которые были связаны с устройствами новой серии.
Отмечается, что многие хотят увидеть в новом аппарате достигнутый уровень совершенства, а также оценить с их помощью в деле реальные прорывные технологии, появившиеся к настоящему моменту. Но многим уже понятно, что выбор Samsung, Apple и других брендов - это не значит демонстрация всего нового. Многие бренды стремятся подождать на проверенном, чем стремиться привлечь новым, чтобы потом мучиться с его «совершенством».
По мнению многих опрошенных, пишет немецкое издание WinFuture.de, модель Galaxy Note 20 не смотрится как феноменально новая по уровню внедренных технологий. Например, она оснащена плоским экраном с частотой обновления «всего» 60 Гц. К сожалению, многие воспринимают это как хороший стандарт, а не качественно новый уровень. Многие ждут модели с изогнутым 2.5D экраном. Но у Samsung свой взгляд на новизну, отмечает издание.
Отмечается также, что новая модель Samsung Galaxy Note 20 выйдет в двух версиях - для сетей только 4G и для сетей 4G/5G. По мнению экспертов немецкого издания, приобретать флагманский телефон, который предлагает только 4G, уже бессмысленно сейчас - этот выбор не для будущего.
В то же время они отмечают удачный выбор форм-фактора смартфона: 6,7-дюймовый дисплей с разрешением 2400х1080. Дисплей изготовлен из панелей на технологии Super AMOLED, но частота обновления экрана в 60 Гц - это только стандарт, а не высокий уровень. На большее рассчитывают геймеры и все, кто не хочет уступать им и хочет тоже играть. Тем более, в последнее время стали появляться предложения с возможностью участия в играх с мобильных устройств на уровне качества игровых приставок. Учитывая, что смартфоны допускают вывод на большой ТВ-экран, выбор правильного дисплея выглядит сегодня немного запутанным для неискушенного пользователя. Samsung предлагает свой вариант выбора.
Из дизайна Samsung Galaxy Note 20 отмечают также то, что эти модели будут иметь металлическую рамку, но сам корпус будет из пластика черного цвета. Многие воспринимают этот выбор с сомнением.
В то же время отмечается, что Samsung готов предложить технологию ультразвукового считывания через подэкранный сканер отпечатков пальцев и Exynos 990 SoC. Многие считают это - крутым решением.
Отмечается продолжающаяся «травля» поддержки карт памяти microSD. Это, безусловно, вызовет огромную негативную реакцию со стороны покупателей, отмечает немецкое издание. Слот для карт памяти microSD был удален еще с выпуском Galaxy S6 и Note. В последующем поклонники Samsung подвергли резкой критике это «новаторское» решение. После этого компания Samsung решила вернуть слот для карт памяти microSD при выпуске серии Galaxy S7 и последующих устройств Note. Но похоже, компания снова решила наступить на прежние грабли. Или Samsung играет с идеей привлечения сторонних компаний, которые предлагают расширение для карт microSD?
В новом телефоне не будет 3,5-мм разъема для наушников, но это уже не вызывает ни у кого удивления.
Новый аппарат Samsung предоставит тройную камеру на тыльной стороне. Основная камера будет иметь разрешение 12 Мп с огромным размером пикселей (1,8um) и двухписельной автофокусировкой. Сверхширокая камера будет иметь диафрагму f/2.2 и выстроена на пикселях размером 1.4um. Третья камера представляет собой 64 Мп камеру с 64-кратным зумом, диафрагмой f/2.0 и размером пикселей 1um - крайне необычной и интересное решение.
Для многих смартфон - это уже не просто удобный «фотоаппарат», но еще и удобная «видеокамера». Новый телефон предоставит 30-кратный гибридный зум при записи видео и поддержку уровня 8K.
Селфи-камера тоже на хорошем техническом уровне - 10 Мп датчик с двухпиксельным автофокусом, диафрагмой f/2.2 и размером пикселей1,22um.
Отличная защита от влаги, пыли, плохих условий эксплуатации. На этом Samsung не экономил. Его новый аппарат имеет сертификат IP68, гарантирует выживание устройства под толщей воду на глубине 1,5 м в течение до 30 минут.
Аппарат поддерживает две SIM-карты и eSIM. Емкость батареи - 4300 мАч. Время быстрой зарядки до 50% - всего 30 минут. Есть также беспроводная зарядка, на чем экономят многие, кто хотел бы не уступать Samsung.
Конечно, есть S-Pen - фирменная фича аппарата Galaxy Note. Это - бесспорный выбор в пользу этого аппарата для всех, кто связан с творчеством и кому нужен смартфон для реализации своих творческих замыслов. Задержка срабатывания S-Pen - всего 26 мс - это выше, чем у Note 20 Ultra.
Новый телефон будет оптимизирован для использования с Microsoft Project xCloud и Xbox Game Pass. Ожидают также удобной работы с приложениями Office и Wireless DeX.
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