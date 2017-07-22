Недавно мы сообщали о Jelly 2 - самом маленьком в мире 4G-смартфоне под управлением операционной системы Android 10. Сегодня хотелось бы рассказать о миниатюрном принтере, деньги на производство которого собирают на платформе Indiegogo. Модель под названием Selpic P1, как утверждает производитель, может справиться со всеми печатными потребностями.
Принтер использует струйную технологию и может работать так же, как ручка. Он позволяет пользователям печатать фотографии, текст, штрих-коды, QR-коды и многое другое практически на любой пористой поверхности, включая бумагу, текстиль, кожу, дерево, а также изогнутые или неровные поверхности. Он поддерживает печать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а также может переключать направление слева направо или справа налево. Он имеет встроенную функцию разрыва строки, которая имеет возможность печатать либо одну строку, либо несколько строк.
Selpic P1 имеет встроенную поддержку 600 x 600 DPI и поставляется с 300 соплами с шагом 0,002 дюйма. Компания говорит, что каждое сопло может выбрасывать 18 миллионов капель в секунду, производя невероятное качество и детализацию.
Одна из самых интересных особенностей заключается в том, что для печати текста даже не требуется компьютер или смартфон. Он имеет высококачественную технологию распознавания речи, которая преобразует речь в текст, который может быть напечатан одним нажатием кнопки.
К принтеру разработано специальное приложение для смартфона, которое можно использовать для настройки макета и контента для печати. Картридж для принтера можно довольно легко заменить одним нажатием кнопки.
Ручной принтер Selpic P1 в настоящее время доступен для краудфандинга на Indiegogo за $99 (7000 руб.) и поставляется в черно-белых цветовых вариантах. Поставки, как ожидается, начнутся с сентября этого года.
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