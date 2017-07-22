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Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

23 июля 2020, 12:19




Недавно мы сообщали о Jelly 2 - самом маленьком в мире 4G-смартфоне под управлением операционной системы Android 10. Сегодня хотелось бы рассказать о миниатюрном принтере, деньги на производство которого собирают на платформе Indiegogo. Модель под названием Selpic P1, как утверждает производитель, может справиться со всеми печатными потребностями.

Ручной принтер стоимостью менее $100


Принтер использует струйную технологию и может работать так же, как ручка. Он позволяет пользователям печатать фотографии, текст, штрих-коды, QR-коды и многое другое практически на любой пористой поверхности, включая бумагу, текстиль, кожу, дерево, а также изогнутые или неровные поверхности. Он поддерживает печать в горизонтальной и вертикальной ориентации, а также может переключать направление слева направо или справа налево. Он имеет встроенную функцию разрыва строки, которая имеет возможность печатать либо одну строку, либо несколько строк.

Ручной принтер стоимостью менее $100


Selpic P1 имеет встроенную поддержку 600 x 600 DPI и поставляется с 300 соплами с шагом 0,002 дюйма. Компания говорит, что каждое сопло может выбрасывать 18 миллионов капель в секунду, производя невероятное качество и детализацию.
Одна из самых интересных особенностей заключается в том, что для печати текста даже не требуется компьютер или смартфон. Он имеет высококачественную технологию распознавания речи, которая преобразует речь в текст, который может быть напечатан одним нажатием кнопки.


К принтеру разработано специальное приложение для смартфона, которое можно использовать для настройки макета и контента для печати. Картридж для принтера можно довольно легко заменить одним нажатием кнопки.

Ручной принтер стоимостью менее $100


Ручной принтер Selpic P1 в настоящее время доступен для краудфандинга на Indiegogo за $99 (7000 руб.) и поставляется в черно-белых цветовых вариантах. Поставки, как ожидается, начнутся с сентября этого года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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