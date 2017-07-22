Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16
23 июля 2020, 13:16
Asus представила портативное решение, которое придется по вкусу обладателям игровых смартфонов, один из которых был анонсирован ASUS накануне. Так что новинка анонсирована специально для ASUS ROG Phone 3.
Решение представляет из себя портативный игровой монитор Asus ROG Strix XG16. Это 15,6-дюймовый монитор, который будет запущен где-то в декабре 2020 года. Что отличает этот монитор от обычных игровых, так это то, что он может поместиться в рюкзаке, а для игры его нужно будет просто подключить к смартфону через USB Type-C.
Кроме того, он имеет специальную подставку, что позволяет ему опираться на стол или любую плоскую поверхность. Этот дисплей имеет частоту обновления 144 Гц и разрешение 1080p, а на борту этого устройства аккумулятор емкостью 7800 мАч, который позволяет монитору работать 3 часа на одном заряде.
ASUS ROG Strix XG16 имеет два фронтальных динамика для вывода звука и даже 3,5-мм разъем для наушников. Он также имеет порт micro HDMI, так что энтузиасты также могут использовать его в качестве второго экрана для своего ПК. Цена устройства пока неизвестна.
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