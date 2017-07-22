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Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

23 июля 2020, 13:16


Asus представила портативное решение, которое придется по вкусу обладателям игровых смартфонов, один из которых был анонсирован ASUS накануне. Так что новинка анонсирована специально для ASUS ROG Phone 3.

asus rog strix xg16


Решение представляет из себя портативный игровой монитор Asus ROG Strix XG16. Это 15,6-дюймовый монитор, который будет запущен где-то в декабре 2020 года. Что отличает этот монитор от обычных игровых, так это то, что он может поместиться в рюкзаке, а для игры его нужно будет просто подключить к смартфону через USB Type-C.




Кроме того, он имеет специальную подставку, что позволяет ему опираться на стол или любую плоскую поверхность. Этот дисплей имеет частоту обновления 144 Гц и разрешение 1080p, а на борту этого устройства аккумулятор емкостью 7800 мАч, который позволяет монитору работать 3 часа на одном заряде.



ASUS ROG Strix XG16 имеет два фронтальных динамика для вывода звука и даже 3,5-мм разъем для наушников. Он также имеет порт micro HDMI, так что энтузиасты также могут использовать его в качестве второго экрана для своего ПК. Цена устройства пока неизвестна.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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