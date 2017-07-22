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Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

23 июля 2020, 13:26


Тайваньский производитель компьютерных корпусов и аксессуаров Lian Li Industrial объявил о выпуске новой линейки Galahad жидкостных кулеров типа «все в одном» для процессоров AIO-устройств (многофункциональных устройств для малого и домашнего офиса). В новой линейке представлены две основные модели - Galahad 240 и Galahad 360, которые отличаются между собой, прежде всего, размером радиатора. Для каждой модели есть дополнительный выбор их цветового дизайна - белый и черный.

В конструкции кулеров применяется характерная дизайнерская накладка из алюминия. Она размещается по всей длине радиатора и отображает логотип Lian Li, выгравированный лазером. Прямого влияния на отвод тепла эта накладка не оказывает, но выглядит красиво.

Lian Li выпустила кулеры серии Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров


Помимо блока с радиаторами имеется также двухцветный насосный блок для прокачки охлаждающей жидкости. Он представляет собой хромированную металлическую шайбу.




Металлическая половинка насосного блока может вращаться, что создает ощущение движения логотипа Lian Li. Накручиваемая сверху алюминиевая насадка позволяет управлять скоростью вращения логотипа, добиваясь создания гармонии в его движении. Цветовые украшения имеются также на боковых сторонах насосного блока, его верхней части и на вентиляторах.

Lian Li выпустила кулеры серии Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров


Каждый из 120-мм вентиляторов использует два разъема: 4-контактный PWM и 3-контактный ARGB. Скорость вращения вентиляторов может изменяться от 800 до 1900 об/мин, что позволяет прокачивать до 69,17 куб.фут/мин (1,96 куб.м/мин) воздуха при статическом давлении 2,6 мм водяного (H₂O) столба. Создаваемый уровень шума не называется.



Выпущенные модели кулеров можно устанавливать на процессоры в следующих сокетах: AM4, LGA1200, LGA115x и LGA2066.

Lian Li выпустила кулеры серии Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров


Информации о ценах также не предоставлено.



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