Blackview хорошо известна своими доступными смартфонами. Однако сегодня компания представила не смартфон, а новый планшет Blackview Tab 8. Новый бюджетный планшет оснащен 10,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1200 x 1920 пикселей.
Под капотом у него чипсет Unisoc SC9863A, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Основная камера представлена 13-мегапиксельным сенсором, а фронтальная камера имеет разрешение 5 мегапикселей. На борту аккумулятор емкостью 6580 мАч. Планшет поддерживает подключение 4G VoLTE.
Благодаря использованию специальной магнитной клавиатуры, планшет легко превращается в ноутбук. Соответственно, пользователю будет удобно выполнять рядовые рабочие задачи по набору текста и работе с почтой. Планшет Blackview Tab 8 уже доступен в продаже.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".