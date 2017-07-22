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Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

23 июля 2020, 15:05


Apple официально объявила о запуске программы Apple Security Research Device. Как следует из названия, программа разработана для облегчения исследователям участия в программе выявления ошибок и обнаружения всевозможных уязвимостей в iOS.

В рамках новой инициативы Apple планирует предоставлять исследователям, занимающимся вопросами безопасности, специализированные экземпляры айфонов. Они смогут использовать их для своих исследований в области безопасности. Такие устройства помогут им в деталях изучать работу мобильной ОС. Это будет достигаться за счет реализованных в экспериментальных моделях «уникальных политик исполнения кода и контроля его работы».

Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям


Впервые о реализации этих планов Apple объявила в прошлом году. Тогда Apple заявила, что готова предоставить специализированные айфоны в адрес тщательно отобранной группы хакеров и исследователей безопасности. Компания планировала составить соответствующий список.




Несколько месяцев спустя Apple сообщила, что предоставляемые устройства хотя и будут уникальными, но в них не будет предоставляться доступ к дешифрованной прошивке iPhone. В то же время эти устройства позволят исполнять код и получать полную информацию о работе iPhone в таком же объеме, который имеют собственные инженеры Apple.

Что делает эти специализированные айфоны особенными?

Судя по некоторым отзывам, Apple будет представлять т.н. «исследовательские» экземпляры смартфонов, «девайсы». Это те же самые iPhone, но они позволяют пользователю делать намного больше, чем на обычном iPhone, где многие возможности традиционно заблокированы.

Например, в экспериментальных устройствах появится возможность исследовать фрагменты операционной системы Apple, которые недоступны на коммерческом iPhone. В частности, хакеры смогут проверить содержимое памяти на наличие уязвимостей. Это позволит увидеть, что происходит на уровне кода, когда предпринимается попытка атаковать код iOS.



Лицензия на работу с экспериментальным устройством будут предоставляться на 12 месяцев с возможностью возобновления. В то же время, сами устройства будут оставаться собственностью Apple.

Передаваемые устройства не предназначены для личного использования или ежедневного ношения. Более того, Apple будет требовать от участников программы, чтобы предоставленные устройства всегда оставались на заранее объявленной территории. Доступ к этим устройствам будет разрешен только для лиц, которые получили разрешение со стороны Apple.

Apple также отмечает, что исследователи в области безопасности могут подать заявку на участие в программе, если Apple еще не связывалась с ними напрямую.



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