NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM
23 июля 2020, 15:26
THG.ru уже сообщал о главной бизнес-новости этой недели в области технологий - слухах об активности японской корпорации SoftBank по продаже принадлежащей ей компании ARM - одного из самых крупных разработчиков интегральных полупроводников схем.
Среди наиболее вероятных кандидатов на покупку ARM называлась американская Apple. Но буквально сегодня стало известно, что Apple не проявила должной заинтересованности в приобретении ARM у японской корпорации в ответ на сделанное ей предложение.
Но события продолжали развиваться стремительно. Уже сегодня пришли слухи, что интерес проявила другая американская компания - NVIDIA.
Эта американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC), сделала в последнее время серьезные шаги вперед в области развития графических и скалярных процессоров. Ее разработки получили широкое распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и даже автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.
В последнее время NVIDIA превзошла Intel по рыночной капитализации и сейчас компания обладает ресурсами, позволяющими ей провести эту сделку. Она может стать крупнейшим технологическим приобретением компании в ее истории.
Известно, что SoftBank уже давно высказывала желание продать ARM, но эта компания не относится к числу дешевых. SoftBank приобрела ее в 2016 году за $32 млрд и поэтому непременно будет искать покупателя на более высокую цену, чтобы обеспечить себе высокую доходность за счет продажи.
NVIDIA, со своей стороны, уже является лицензиатом ARM, и после приобретения Mellanox компания заявила о намерении добиться еще больших успехов в индустрии развития центров обработки данных.
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