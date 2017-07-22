РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

23 июля 2020, 15:26


THG.ru уже сообщал о главной бизнес-новости этой недели в области технологий - слухах об активности японской корпорации SoftBank по продаже принадлежащей ей компании ARM - одного из самых крупных разработчиков интегральных полупроводников схем.

Среди наиболее вероятных кандидатов на покупку ARM называлась американская Apple. Но буквально сегодня стало известно, что Apple не проявила должной заинтересованности в приобретении ARM у японской корпорации в ответ на сделанное ей предложение.

NVIDIA проявила заинтересованность в приобретении компании ARM, принадлежащей японской корпорации SoftBank


Но события продолжали развиваться стремительно. Уже сегодня пришли слухи, что интерес проявила другая американская компания - NVIDIA.




Эта американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем-на-чипе (SoC), сделала в последнее время серьезные шаги вперед в области развития графических и скалярных процессоров. Ее разработки получили широкое распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений и даже автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры NVIDIA используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

В последнее время NVIDIA превзошла Intel по рыночной капитализации и сейчас компания обладает ресурсами, позволяющими ей провести эту сделку. Она может стать крупнейшим технологическим приобретением компании в ее истории.

Известно, что SoftBank уже давно высказывала желание продать ARM, но эта компания не относится к числу дешевых. SoftBank приобрела ее в 2016 году за $32 млрд и поэтому непременно будет искать покупателя на более высокую цену, чтобы обеспечить себе высокую доходность за счет продажи.



NVIDIA, со своей стороны, уже является лицензиатом ARM, и после приобретения Mellanox компания заявила о намерении добиться еще больших успехов в индустрии развития центров обработки данных.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank
  • Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии
  • Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга
  • Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США
  • В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share

    • следующая новость
    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    предыдущая новость
    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июля, 2020

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

    Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

    Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

    Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20

    GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

    MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

    Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank

    22 июля, 2020

    Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

    Анонс Lenovo Legion Phone Duel: мощный игровой смартфон с двумя аккумуляторами

    В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

    Самый маленький 4G-смартфон в мире собрал необходимую сумму на Kickstarter

    TEAMGROUP представила новый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель

    Анонс Super Flower Leadex V Gold 1000 W: самый короткий блок питания мощностью 1000 Вт

    Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии

    ССЫЛКИ