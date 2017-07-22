РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

23 июля 2020, 16:36


Во многих странах мира сейчас запущен процесс постепенного отключения сотовых сетей поколения 2G/3G. Индикатором этого процесс стал график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G, который был недавно опубликован в СМИ.

Наиболее упорядоченное переоснащение телеком-сетей среди крупных стран наблюдается в США. Там уже известен график прекращения поддержки уже устаревших сетей для всех крупнейших операторов, работающих в стране.

Принятый график вывода сетей 2G/3G из эксплуатации играет существенное значение для бизнеса. Если терминальные устройства физических лиц в целом обновляются достаточно быстро, то в организациях еще остается немало работающих устройств, которые были настроены и поддерживают работу только с устаревшими типами сетей. Им приходится планировать переход на более новые типы (LTE), что требует дополнительных затрат.

Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G


Поскольку внедрение новейших сетей 5G для широкого использования в коммерческих и промышленных приложениях займет, согласно предварительным оценкам, от 5 до 10 лет, то подготавливать план действий по миграции сетей на LTE надо уже сейчас, считают эксперты. Сети LTE будут поддерживаться в эпоху 5G, поэтому это - долгосрочная инвестиция..

Переход на новые сети создает ряд проблем, поскольку этот процесс не является линейным для сетей или операторов. Этот процесс имеет существенные отличия, которые сильно зависят от региона.




Согласно уже обнародованным данным, первым оператором в США, который полностью откажется от использования сетей 2G/3G, станет Verizon - лидер американского рынка по внедрению сетей 5G. Verizon прекратил активацию новых подключений к 2G/3G еще в июне 2018 года и собирается полностью отказаться от использования 2G/3G в декабре 2020 года.

Прекращение поддержки 2G в сетях AT&T уже произошло в декабре 2016 года, а с июня 2019 прекращено подключение новых абонентов к сетям 3G. Полный отказ от 2G/3G в сети AT&T намечен на декабрь 2021 года.

В декабре 2020 года прекратится поддержка сетей 2G в сетях T-Mobile, однако о графике отключения от сетей 3G пока нет данных.

Отключение оператора Sprint от 2G/3G намечено на январь 2023 года.



В Европе ситуация с отказом от 2G/3G выглядит значительно более пестро. Например, отключение Vodafone от сетей 2G произойдет не раньше 2025 года. В то же время отключение T-Mobile от сетей 3G произойдет совсем скоро, в декабре 2020 года.

Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G
  • Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения
  • Samsung ожидает массового распространения 6G к 2030 году
  • Wi-Fi 6-роутеры от Xiaomi и Redmi можно будет объединить в mesh-сеть
  • TP-Link представила облачное централизованное решение Omada SDN

    • следующая новость
    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    предыдущая новость
    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июля, 2020

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

    Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

    Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

    Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20

    GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

    MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

    Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank

    22 июля, 2020

    Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

    Анонс Lenovo Legion Phone Duel: мощный игровой смартфон с двумя аккумуляторами

    В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

    Самый маленький 4G-смартфон в мире собрал необходимую сумму на Kickstarter

    TEAMGROUP представила новый 2,5-дюймовый твердотельный накопитель

    Анонс Super Flower Leadex V Gold 1000 W: самый короткий блок питания мощностью 1000 Вт

    Европейская компания AT&S будет увеличивать производство чипов на своих заводах в Австрии

    ССЫЛКИ