Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G
23 июля 2020, 16:36
Во многих странах мира сейчас запущен процесс постепенного отключения сотовых сетей поколения 2G/3G. Индикатором этого процесс стал график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G, который был недавно опубликован в СМИ.
Наиболее упорядоченное переоснащение телеком-сетей среди крупных стран наблюдается в США. Там уже известен график прекращения поддержки уже устаревших сетей для всех крупнейших операторов, работающих в стране.
Принятый график вывода сетей 2G/3G из эксплуатации играет существенное значение для бизнеса. Если терминальные устройства физических лиц в целом обновляются достаточно быстро, то в организациях еще остается немало работающих устройств, которые были настроены и поддерживают работу только с устаревшими типами сетей. Им приходится планировать переход на более новые типы (LTE), что требует дополнительных затрат.
Поскольку внедрение новейших сетей 5G для широкого использования в коммерческих и промышленных приложениях займет, согласно предварительным оценкам, от 5 до 10 лет, то подготавливать план действий по миграции сетей на LTE надо уже сейчас, считают эксперты. Сети LTE будут поддерживаться в эпоху 5G, поэтому это - долгосрочная инвестиция..
Переход на новые сети создает ряд проблем, поскольку этот процесс не является линейным для сетей или операторов. Этот процесс имеет существенные отличия, которые сильно зависят от региона.
Согласно уже обнародованным данным, первым оператором в США, который полностью откажется от использования сетей 2G/3G, станет Verizon - лидер американского рынка по внедрению сетей 5G. Verizon прекратил активацию новых подключений к 2G/3G еще в июне 2018 года и собирается полностью отказаться от использования 2G/3G в декабре 2020 года.
Прекращение поддержки 2G в сетях AT&T уже произошло в декабре 2016 года, а с июня 2019 прекращено подключение новых абонентов к сетям 3G. Полный отказ от 2G/3G в сети AT&T намечен на декабрь 2021 года.
В декабре 2020 года прекратится поддержка сетей 2G в сетях T-Mobile, однако о графике отключения от сетей 3G пока нет данных.
Отключение оператора Sprint от 2G/3G намечено на январь 2023 года.
В Европе ситуация с отказом от 2G/3G выглядит значительно более пестро. Например, отключение Vodafone от сетей 2G произойдет не раньше 2025 года. В то же время отключение T-Mobile от сетей 3G произойдет совсем скоро, в декабре 2020 года.
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