Apple, по-видимому, рассматривает возможность улучшения своего Face ID и других визуальных биометрических систем безопасности. Этот шаг заключается в том, чтобы устранить все недостатки системы и возможные ошибки с идентификацией, которые связаны с внешней схожестью людей. Добиться этого компания планирует, научив свою систему Face ID считывать рисунок вен на лице человека.
Хотя биометрические системы, такие как Face ID или Touch ID, являются отличным инструментом для быстрого доступа к смартфону. Однако проблемы с тем, что система не всегда правильно может идентифицировать человека из-за схожести лица. Такие случаи уже имели место, поэтому Apple и планирует усовершенствовать механизм идентификации.
Однако решение этой задачи у компании есть. Дело в том, что венозный рисунок на лице не совпадает ни у одного человека, и если Face ID научится их считывать, то никакой путаницы больше не будет. На этой неделе Управление по патентам и товарным знакам США выдало новый патент Apple, который собственно и раскрывает планы компанию по разработке такой системы. В патенте система работает путем создания 3D-карты вен пользователей с использованием метода субэпидермальных изображений с помощью инфракрасного датчика в камере.
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