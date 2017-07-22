РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

23 июля 2020, 18:07


С 22 по 24 июля в Шанхае (Китай) проходит Международная технологическая выставка по визуальным решениям (International Display Technology and Application Innovation Exhibition 2020, DIC EXPO 2020). В рамках этого мероприятия китайский производитель дисплеев компания BOE Technologies показал свои инновационные решения.

Среди новинок, представленных BOE, наибольшее внимание привлекли: технология создания гибких AMOLED-панелей, создание экранов на базе mini-LED светодиодов и подэкранные камеры.

DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-экран


Среди решений на базе mini-LED светодиодов, большой интерес вызвали две модели - готовящиеся к выпуску 27- и 15,6-дюймовые дисплеи. Отмечаются их сверхвысокая контрастность выше 1,000,000:1 и наличие «чистой», очень естественной картинки.

DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-экран


mini-LED - это новая технология отображения, которая обещает более высокий коэффициент контрастности и более глубокий черный цвет по сравнению с ЖК-панелями (LCD), работающих на базе обычных светодиодов. Главное отличие: светодиоды mini-LED намного меньше по размеру, чем обычные светодиоды. Чтобы светодиоды можно было отнести к категории mini-LED, их размеры должны иметь размер менее 0,2 мм.

Новая технология отображения mini-LED часто относят к технологию следующего поколения. В настоящее время большой интерес к ней проявляют многие производители в Китае. Определенное давление на это оказывает компания Apple. Есть предположения, что она планирует использовать мини-светодиоды в своих будущих продуктах.




Главная цель, которую преследует Apple, перейти на новую технологию, которая обеспечит ей решение, способное избавить от существующей на сегодняшний день проблемы выгорания пикселей. Она часто встречается для OLED-систем. Внедрение технологии mini-LED также обещает повысить долговечность выпускаемых продуктов. Переход на светодиоды mini-LED также поможет Apple снизить ее зависимость от Samsung, которая играет сейчас доминирующую роль на рынке OLED.

Помимо этого, BOE показала на выставке DIC EXPO 2020 свой сверхширокий изогнутый OLED-дисплей 32:9.

DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-экран


Еще один инновационный продукт, представленный на этой выставке - дисплей, где используется технология размещения датчика отпечатка пальца под поверхностью экрана. Благодаря этому, можно не только качественно изменить используемые методы аутентификации, но и применять эту технологию для размещения камер для других целей, например, для съемки селфи. В результате можно полностью избавиться от глазка/выреза, который традиционно портит дизайн любого экрана.

DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-экран


Еще одно из возможных применений - это системное использование технологии подэкранного размещения для камер, выполняющих 3D-распознавание лиц. Этот скрытый способ контроля может иметь в будущем очень широкое применение.





Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16
  • Анонс AOC U32U1: функциональный монитор для фотографов и дизайнеров
  • Анонс Xiaomi Mijia Projector 2 Pro: мощный проектор с яркостью 1300 люмен ANSI
  • BenQ представила профессиональный монитор для фотографов
  • BenQ представила линейку игровых мониторов MOBIUZ

    • следующая новость
    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    предыдущая новость
    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июля, 2020

    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома

    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

    Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

    Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

    Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20

    GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

    MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

    Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank

    22 июля, 2020

    Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

    Анонс Lenovo Legion Phone Duel: мощный игровой смартфон с двумя аккумуляторами

    В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

    ССЫЛКИ