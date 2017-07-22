DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей
23 июля 2020, 18:07
С 22 по 24 июля в Шанхае (Китай) проходит Международная технологическая выставка по визуальным решениям (International Display Technology and Application Innovation Exhibition 2020, DIC EXPO 2020). В рамках этого мероприятия китайский производитель дисплеев компания BOE Technologies показал свои инновационные решения.
Среди новинок, представленных BOE, наибольшее внимание привлекли: технология создания гибких AMOLED-панелей, создание экранов на базе mini-LED светодиодов и подэкранные камеры.
Среди решений на базе mini-LED светодиодов, большой интерес вызвали две модели - готовящиеся к выпуску 27- и 15,6-дюймовые дисплеи. Отмечаются их сверхвысокая контрастность выше 1,000,000:1 и наличие «чистой», очень естественной картинки.
mini-LED - это новая технология отображения, которая обещает более высокий коэффициент контрастности и более глубокий черный цвет по сравнению с ЖК-панелями (LCD), работающих на базе обычных светодиодов. Главное отличие: светодиоды mini-LED намного меньше по размеру, чем обычные светодиоды. Чтобы светодиоды можно было отнести к категории mini-LED, их размеры должны иметь размер менее 0,2 мм.
Новая технология отображения mini-LED часто относят к технологию следующего поколения. В настоящее время большой интерес к ней проявляют многие производители в Китае. Определенное давление на это оказывает компания Apple. Есть предположения, что она планирует использовать мини-светодиоды в своих будущих продуктах.
Главная цель, которую преследует Apple, перейти на новую технологию, которая обеспечит ей решение, способное избавить от существующей на сегодняшний день проблемы выгорания пикселей. Она часто встречается для OLED-систем. Внедрение технологии mini-LED также обещает повысить долговечность выпускаемых продуктов. Переход на светодиоды mini-LED также поможет Apple снизить ее зависимость от Samsung, которая играет сейчас доминирующую роль на рынке OLED.
Помимо этого, BOE показала на выставке DIC EXPO 2020 свой сверхширокий изогнутый OLED-дисплей 32:9.
Еще один инновационный продукт, представленный на этой выставке - дисплей, где используется технология размещения датчика отпечатка пальца под поверхностью экрана. Благодаря этому, можно не только качественно изменить используемые методы аутентификации, но и применять эту технологию для размещения камер для других целей, например, для съемки селфи. В результате можно полностью избавиться от глазка/выреза, который традиционно портит дизайн любого экрана.
Еще одно из возможных применений - это системное использование технологии подэкранного размещения для камер, выполняющих 3D-распознавание лиц. Этот скрытый способ контроля может иметь в будущем очень широкое применение.
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