В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее
23 июля 2020, 19:30
Сегодня Electronic Arts Inc. раскрыла новые подробности относительно EA SPORTS FIFA 21. Как утверждают в компании, с новым симулятором, который выйдет 9 октября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One, PC через Origin и Steam, игроки получат новые режимы и улучшенный игровой опыт.
Здесь, как и в предыдущей версии сохранится режим уличного футбола, в который можно будет играть в многопользовательском режиме и объединяться в команды с другими игроками. Кроме того, игроки получат улучшенные геймплей, существенные перемены в режиме карьеры, как будут заметны и перемены в графике.
Поклонники режима карьеры могут вывести свою команду на вершину, управляя каждым моментом, с помощью новых инноваций, которые создают дополнительную глубину управления в матчах, трансферах и тренировках. Режим карьеры также обеспечивает огромный скачок в интерактивности геймплея, чтобы контролировать исход каждой игры с помощью интерактивного симулятора матча, обновленной системы роста для лучшего управления развитием игрока и многого другого.
FIFA 21 продолжает поднимать планку и приносить фанатам самый интеллектуальный игровой процесс на сегодняшний день с помощью совершенно новых динамических атакующих систем, которые обеспечивают более реалистичные и информированные движения, чтобы построить интенсивность игрового процесса 1v1. Целый ряд новых функций привносит этот улучшенный игровой реализм в жизнь. Проворный дриблинг дает в распоряжение игрока больше инструментов, когда он сталкивается с защитником. Позиционирование личности повышает интеллект в игре, чтобы соответствовать реальному пониманию пространства и времени в футболе.
VOLTA FOOTBALL также обеспечивает более реалистичный и полезный опыт, с новым темпом игры и интеллектуальными движениями команды, уникальными выражениями стиля с настраиваемыми аватарами VOLTA и 20 уникальными полями на шести континентах, чтобы по-настоящему ощутить душу улиц. Кроме того, игроки откроют для мир уличного футбола через сюжетную линию.
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