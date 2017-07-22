РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

23 июля 2020, 19:30


Сегодня Electronic Arts Inc. раскрыла новые подробности относительно EA SPORTS FIFA 21. Как утверждают в компании, с новым симулятором, который выйдет 9 октября 2020 года для PlayStation 4, Xbox One, PC через Origin и Steam, игроки получат новые режимы и улучшенный игровой опыт.

В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее


Здесь, как и в предыдущей версии сохранится режим уличного футбола, в который можно будет играть в многопользовательском режиме и объединяться в команды с другими игроками. Кроме того, игроки получат улучшенные геймплей, существенные перемены в режиме карьеры, как будут заметны и перемены в графике.


Поклонники режима карьеры могут вывести свою команду на вершину, управляя каждым моментом, с помощью новых инноваций, которые создают дополнительную глубину управления в матчах, трансферах и тренировках. Режим карьеры также обеспечивает огромный скачок в интерактивности геймплея, чтобы контролировать исход каждой игры с помощью интерактивного симулятора матча, обновленной системы роста для лучшего управления развитием игрока и многого другого.



FIFA 21 продолжает поднимать планку и приносить фанатам самый интеллектуальный игровой процесс на сегодняшний день с помощью совершенно новых динамических атакующих систем, которые обеспечивают более реалистичные и информированные движения, чтобы построить интенсивность игрового процесса 1v1. Целый ряд новых функций привносит этот улучшенный игровой реализм в жизнь. Проворный дриблинг дает в распоряжение игрока больше инструментов, когда он сталкивается с защитником. Позиционирование личности повышает интеллект в игре, чтобы соответствовать реальному пониманию пространства и времени в футболе.

VOLTA FOOTBALL также обеспечивает более реалистичный и полезный опыт, с новым темпом игры и интеллектуальными движениями команды, уникальными выражениями стиля с настраиваемыми аватарами VOLTA и 20 уникальными полями на шести континентах, чтобы по-настоящему ощутить душу улиц. Кроме того, игроки откроют для мир уличного футбола через сюжетную линию.

В FIFA Ultimate Team игроки могут сделать свой клуб по-настоящему уникальным с помощью целого ряда новых и расширенных способов настройки внешнего вида как поля, так и трибун.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Слухи: Age of Empires III: Definitive Edition и Battletoads будут представлены на Xbox Game Showcase
  • Игровой движок Unreal Engine v.4.25 поддерживает Windows Mixed Reality (VR) и HoloLens 2 (AR)/B>
  • Отчет NPD Group: Игровая индустрия в США в июне 2020 года. Что покупают в первую очередь?
  • В Microsoft Flight Simulator будет внутриигровой рынок дополнений
  • Super Flash Charge 90 Вт позволяет зарядить 5000-мАч батарею Lenovo Legion Pro за 30 минут

    • следующая новость
    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома

    предыдущая новость
    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июля, 2020

    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома

    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

    Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

    Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

    Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20

    GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

    MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

    Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank

    22 июля, 2020

    Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

    Анонс Lenovo Legion Phone Duel: мощный игровой смартфон с двумя аккумуляторами

    В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

    ССЫЛКИ