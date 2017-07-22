РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома

23 июля 2020, 19:48


Твиттер наконец подтвердил, что в результате недавнего масштабного взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей хакеры действительно смогли получить доступ к их личным данным, по крайней мере, к содержимому почтовых ящиков некоторых своих жертв.

Взлом произошел 15 июля. Возможно, это был самый масштабный взлом аккаунтов знаменитостей в истории Twitter. Пострадали многие знаменитости: Билл Гейтс, Илон Маск, другие известные лица, политики и звезды.

Твиттер подтвердил, что хакеры получили доступ к личным данным части знаменитостей в результате недавнего взлома


Всего под прицелом хакеров находились 130 человек. Каждый из них был зарегистрирован с указанием адреса личной электронной почты. Первоначально в Twitter заявили, что взломать удалось только небольшую часть из потенциально намеченных жертв.

«Мы полагаем, что злоумышленникам удалось получить доступ к папке входящих сообщений, включая одного высокопоставленного госслужащего в Нидерландах, - говорится в недавнем сообщении Twitter. - Всего было атаковано целевым способом 130 учетных записей, до 36 аккаунтов были взломаны, хакеры получили доступ к их содержимому».



Twitter не назвал голландского политика, данные которого оказались скомпрометированными. Однако в других сообщениях было указано, что им стал лидер Голландской партии свободы Герт Вилдерс.




Хакерам удалось собрать с фолловеров знаменитостей около 100,000 долларов. Это стало реальностью, несмотря на то, что происходящее сразу выглядело как афера, и ее признаки были достаточно очевидными.

Компания Twitter не указала, к каким другим учетным записям могли обращаться хакеры, используя полученные из Twitter данные о почтовых ящиках. Однако известно, что взлому подверглись также ряд известных пользователей, в том числе Билл Гейтс, Джефф Безос, Элон Маск и Канье Уэста.

Тот факт, что хакеры смогли получить доступ к учетным записям бывшего президента США Барака Обама и нынешнего кандидата в президенты, вызвало серьезную обеспокоенность среди законодателей. Они потребовали проведения расследования. Позднее ФБР подтвердило, что расследование проводится и они участвуют в нем.



Ранее в Twitter заявили, что взлом стал возможен благодаря «атаке социальной инженерии». Ходили предпожения, что в атаке и к взломе мог быть причастен один или несколько сотрудников компании. Однако Twitter не комментировали это предположение.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью о повышении продуктивности работы за ПК с Windows. В этой статье мы дадим несколько советов по оптимизации работы за компьютером, которые помогут сэкономить массу времени и наверняка заметно повысят вашу продуктивность в работе. Подробнее об этом читайте в статье "Повышаем продуктивность работы за ПК с Windows: просто о важном".

Читайте также:

  • Крупнейшая веб-компания Южной Кореи Naver выводит свои дата-центры из Гонконга
  • Apple, Google и Microsoft создадут общенациональный сервер для борьбы с COVID-19 в США
  • В Android скоро станет доступна функция быстрой передачи файлов Google Nearby Share
  • Google объявил о запуске социальной платформы Shoploop для онлайн-шопинга
  • В Google Contacts появилась возможность восстановления удаленных контактов

    • следующая новость
    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    предыдущая новость
    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    23 июля, 2020

    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома

    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    Lian Li выпустила серию кулеров Galahad с адаптируемым дизайном для жидкостного охлаждения процессоров

    Asus представила портативный монитор для игр ASUS ROG Strix XG16

    Ручной принтер стоимостью менее $100 в скором времени появится на рынке

    Мнение экспертов: чем интересен и коварен будущий флагман Samsung Galaxy Note 20

    GIGABYTE представила материнку с предустановленным водоблоком охлаждения

    MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса

    Apple не проявила заинтересованность в покупке ARM у японской корпорации SoftBank

    22 июля, 2020

    Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    Samsung представила складной флагман Samsung Galaxy Z Flip 5G

    Анонс Lenovo Legion Phone Duel: мощный игровой смартфон с двумя аккумуляторами

    В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G

    ССЫЛКИ