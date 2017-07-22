Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным для части знаменитостей в результате взлома
23 июля 2020, 19:48
Твиттер наконец подтвердил, что в результате недавнего масштабного взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей хакеры действительно смогли получить доступ к их личным данным, по крайней мере, к содержимому почтовых ящиков некоторых своих жертв.
Взлом произошел 15 июля. Возможно, это был самый масштабный взлом аккаунтов знаменитостей в истории Twitter. Пострадали многие знаменитости: Билл Гейтс, Илон Маск, другие известные лица, политики и звезды.
Всего под прицелом хакеров находились 130 человек. Каждый из них был зарегистрирован с указанием адреса личной электронной почты. Первоначально в Twitter заявили, что взломать удалось только небольшую часть из потенциально намеченных жертв.
«Мы полагаем, что злоумышленникам удалось получить доступ к папке входящих сообщений, включая одного высокопоставленного госслужащего в Нидерландах, - говорится в недавнем сообщении Twitter. - Всего было атаковано целевым способом 130 учетных записей, до 36 аккаунтов были взломаны, хакеры получили доступ к их содержимому».
There is a lot speculation about the identity of these 8 accounts. We will only disclose this to the impacted accounts, however to address some of the speculation: none of the eight were Verified accounts.
Хакерам удалось собрать с фолловеров знаменитостей около 100,000 долларов. Это стало реальностью, несмотря на то, что происходящее сразу выглядело как афера, и ее признаки были достаточно очевидными.
Компания Twitter не указала, к каким другим учетным записям могли обращаться хакеры, используя полученные из Twitter данные о почтовых ящиках. Однако известно, что взлому подверглись также ряд известных пользователей, в том числе Билл Гейтс, Джефф Безос, Элон Маск и Канье Уэста.
Тот факт, что хакеры смогли получить доступ к учетным записям бывшего президента США Барака Обама и нынешнего кандидата в президенты, вызвало серьезную обеспокоенность среди законодателей. Они потребовали проведения расследования. Позднее ФБР подтвердило, что расследование проводится и они участвуют в нем.
Ранее в Twitter заявили, что взлом стал возможен благодаря «атаке социальной инженерии». Ходили предпожения, что в атаке и к взломе мог быть причастен один или несколько сотрудников компании. Однако Twitter не комментировали это предположение.