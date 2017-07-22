Фанаты еще с 2012 года ждут выхода STALKER 2. Именно тогда игра была анонсирована и, похоже, что ждать осталось не долго. Сегодня в сети появился первые трейлер будущей игры, который содержит в себе много экшена, происходящего в суровом постапокалиптическим мире игры.
Как пояснили разработчики игры GSC Game World , франшиза S. T. A. L. K. E. R. всегда была связана с зоной. В созданном игровом мире ядерная катастрофа на Чернобыльской АЭС в 1986 году была не единственной. Второй взрыв ударил по реактору в 2006 году, создав зону. Это опасное место, наполненное мутировавшими существами, смертельной радиацией и странной, аномальной энергией. Однако это не просто изолированное место, которое опасно само по себе, а скорее угроза всему человечеству.
Охотники за головами углубляются в зону, движимые ее сокровищами и тайнами. Некоторые из них бегут от своего прошлого, другие ослеплены деньгами, а некоторые одержимы поиском истины за всеми этими тайнами. Эти люди известны как сталкеры. Игрок - один из них.
С STALKER 2 игроку предстоит исследовать зону как постапокалиптический открытый мир -- один из самых больших на сегодняшний день. Как монстры, так и фракции, населяющие зону, постоянно взаимодействуют друг с другом. В предыдущих играх STALKER была представлена система моделирования A -- Life-A living world. Переосмысленная версия этой системы, которая называется A-Life 2.0, будет контролировать состояние мира и поведение персонажей и мутантов, делая зону постоянно меняющейся и по-настоящему живой. Бесчисленные события и встречи будут происходить каждое мгновение.
С STALKER 2 каждый игрок будет иметь свой уникальный опыт прохождения игры. Для этого потребуется гораздо больше, чем просто A-Life 2.0, поскольку игрок является автором своей истории. Если оставить в стороне масштаб, то решения, которые принимает игрок, приведут не только к краткосрочным результатам, но и повлияют на сам мир.Игроку придется регулярно принимать трудные решения -- и быть достаточно смелым, чтобы столкнуться с последствиями.
GSC Game World также объявила, что STALKER 2 будет выпущен как эксклюзивная игра на консоли Xbox Series X и будет доступен через Xbox Game Pass.
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