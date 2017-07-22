Наконец-то Microsoft дала поклонникам Halo продемонстирировала свой собственной взгляд на игровой процесс популярной игровой франшизы. Сегодняшняя демонстрация игр для будущей Xbox началась с презентация именно этой игры.
Halo Infinite имеет ту классическую эстетику ореола чужой планеты, наполненной врагами, и ту культовую штурмовую винтовку, с помощью которой вы можете их уничтожить. Мастер Chief может бегать по ландшафту с специальным захватным крюком, которым он может использовать на окружающей среде, а также на врагах и предметах. У игрока будет подробная карта, с помощью которой можно найти миссии.
По словам главы студии 343 Industries Криса Ли, игрой мир Halo в несколько раз больше, чем последние две игры Halo вместе взятые. Halo Infinite будет выпущен на Xbox One, Xbox Series X и ПК в этом году.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".