Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X
23 июля 2020, 23:20
Команда ID@Xbox, которой было поручено отобрать разработчиков игровых программ, достойных для продвижения на платформе игровой приставки Xbox One, объявляла свой список из 15 номинантов. Все игры, которые были созданы этими командами, оптимизированы для Xbox Series X, Microsoft Xbox One X (в наиболее сильной конфигурации).
В опубликованном анонсе указывается, что все игры отличаются отличной графикой, развитым сюжетом, многочисленными хитросплетениями геймплея.
В итоге получился следующий список:
12 Minutes (Luis Antonio / Annapurna, 2020): История о романтическом вечере с женой. Вечер внезавпно превращается в каошмар, связанный с насильственным вторжением в дом неизвестного мужчины. Он обвиняет жену главного героя в убийстве, избивает героя до смерти. Нападения продолжаются изо дня в день, и с этим надо бороться.
Dead Static Drive (Team Fanclub, 2021): Dead Static Drive - это кошмарное путешествие, в процессе которого сюжет развивается вокруг личной истории главного героя и его эмоций. Герою предстоить выбрать, кому можно доверять, чтобы сражаться с ужасами.
Exo One (Future Friends Games, 2020): Люди получают странный сигнал... от инопланетного корабля... Exo One - это межпланетное путешествие, где предстоит бороться с гравитацией, пространством и временем. Герою предстоит путешествие в инопланетную систему, перемещения по загадочным и пустынно-инопланетным пейзажам. Все действия разворачиваются на колоссальных скоростях.
Lake (Whitethorn, 2021): На дворе 1986 год. Мередит Вайсс уходит в отпуск, чтобы немножко отдохнуть от жизни в большом городе. Она собирается съездить в родной город. Как прошли две недели в прекрасных уголках тихого озера и причудливых пейзажей? Что она собирается делать дальше?
Last Stop (Annapurna, 2021): Игра о тайнах жизни, о связях, о том необычном, с чем можно встретиться в повседневной жизни. Last Stop - это приключение от третьего лица в современном Лондоне. Герою предстоит встретиться с кризисом и пройти через его перипетии.
Mad Streets (Craftshop Arts, 2020): Mad Streets - это необычная многопользовательская игра, в которой происходят встречи и жестокие рукопашные схватки. Но в игре находится место и для смешных историй, ярких событий. Игра позволяет пережить то, с чем раньше не приходилось встречаться.
Sable (Shedwords / Raw Fury): В компании с Sable предстоит совершить перелеты через пустыни, пролететь над полями, усеянными упавшими космическими кораблями. Затем предстоит исследовать пустыню на ховербайке, искать среди руин и старых зданий, встретиться с кочевниками в дикой природе, отыскать разгадки для давно забытых тайн.
Shredders (FoamPunch BV / I-Illusions, 2021): Shredders - это игра про фрирайд и катание на сноубордах. Игра призвана воссоздать радость катания с гор.
Song of Iron (Escape, 2021): Song of Iron - это игра о приключениях. Придется погрузить в темный северный мир, полный тайн и опасностей. Путешествие по домам, где живут мифы, на пути к дому богов.
The Artful Escape (Beethoven and Dinosaur / Annapurna, 2020): Фрэнсис Вендетти сражается со страшным наследием. Он отправляется в многомерное путешествие, чтобы вдохновить свою сценическую личность путем различных переживаний.
The Ascent (Curve Digital / Neon Giant, 2021): The Ascent - ролевая игра в мире киберпанка. Мегакорпорация The Ascent Group рухнула. Может ли Герой выжить без этого? Ему предстоит встретиться с захватами со стороны банд и противостоять враждебным корпорациям.
The Big Con (Mighty Yell Studios, 2021): Герою предстоит вспомнить свое детство и сыграть в приключенческую игру, где потребуется спасти семейный бизнес.
The Falconeer (Wired Productions / Tomas Sala, 2020): Falconeer - это воздушный бой, связанный с исследованием загадочного открытого мира Великого Урси.
Tunic (Finji/Andrew Shouldice): Tunic - приключенческая игра о маленьком лисе в большом мире. Ему предстоит исследовать сельскую местность, сражаться с монстрами и раскрывать секреты. Создан на примере классических приключенческих игр.
Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy (Big Sugar, 2021): Unexplored 2 - это ролевая игра-экшн. Unexplored 2 полон красивых пейзажей и скрытых чудес, волшебных существ и опасных противников, мифического оружия и различных историй.
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