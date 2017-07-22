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31 июля будут выпущены умные часы Oppo Watch на форк-платформе Wear OS

24 июля 2020, 09:26


31 июля компания Oppo готовится анонсировать выпуск новой модели умных часов Oppo Watch, которые будут работать на Google Wear OS. Oppo - это популярный китайский производитель электроники премиум-класса, подразделение корпорации BBK Electronics, молодежный бренд, который специализируется на разработке и первоочередном внедрении инновационных технологий.

Oppo уже разослала всем приглашенным участникам GIF-тизер с рекламой своих будущих умных часов на базе Wear OS. Подчеркивается, что они снова будут называться Oppo Watch и были спроектированы на проприетарной платформе, что позволяет вендору внедрять самые безумные, передовые идеи, не опасаясь, что их могут «украсть» конкуренты.

31 июля будут выпущены новые умные часы Oppo на проприетарной форк-платформе под Wear OS


О готовящемся выпуске умных часов Oppo знали еще с марта, когда Oppo объявила о готовящейся новинке. Тем не менее, до сих пор практически неизвестны точные технические характеристики будущих часов. Зато разосланный тизер дает представление об их дизайне. Он очень сильно напоминает Apple Watch, т.е. с дизайном у будущей модели уже все продумано.



В настоящее время пока неясно, являются ли часы Oppo на базе Wear OS глобальной версией на платформе ColorOS или они будут иметь другие характеристики.

Ожидается, что внешне новые часы Oppo будут иметь изогнутую AMOLED-панель плотностью 326 ppi, что позволяет воспроизводить на экране полный спектр доступных цветов с 100% покрытием цветовой гаммы DCI-P3.

Oppo собиралась выпустить две модели - 1,6- и 1,9-дюймовые варианты часов с миниатюрной обрамляющей рамкой. Корпус будет изготовлен из алюминия, на нем будут размещены две боковые кнопки для навигации по интерфейсу.




Предполагается, что новые часы Oppo смогут отслеживать широкий спектр физических характеристик, включая динамику сна и частоту сердечных сокращений. Появится даже встроенная функция снятия ЭКГ, которая до сих пор не очень распространена.

Все нормально в новой модели и с влаго- и водонепроницаемостью. Для модели гарантированна стойкость до 5 атм.

31 июля будут выпущены новые умные часы Oppo на проприетарной форк-платформе под Wear OS


Аппаратная начинка будущих часов, как ожидается, будет выстроена вокруг процессора Snapdragon Wear 2500 вместе с сопроцессором Apollo 3. Объем встроенной памяти составит 8 Гбайт. Что касается программного обеспечения, то планировалось выстроить ее на базе ColorOS от Oppo - неофициальном форке Android. Слота для SIM-карты нет, но eSIM позволяет Oppo Watch достичь полной независимости от смартфона. Имеется также встроенный модуль GPS, а также NFC и Bluetooth 4.2. Часы будут работать только с устройствами Android на версии 6.0 Marshmallow и выше.

Для зарядки Oppo Watch планировалось использовать технологию Watch VOOC, которая обещает достигать 50% заряда батареи всего за 17 минут.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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