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Фитнес-трекер и гарнитура два в одном Huawei TalkBand 6 получит чипсет Kirin A1

24 июля 2020, 10:11


Серия TalkBand от Huawei - довольно необычные устройства. Это линейка Bluetooth-гарнитур, которые также можно носить на запястье в качестве фитнес-трекера. Или можно сказать, что это фитнес-трекеры, которые работают как гарнитуры Bluetooth. Любое из двух объяснений будет верным. Информация о новой модели под названием TalkBand B6 появилась в Weibo и содержит много интересного.

Huawei TalkBand 6


Вчера на Weibo были размещены фотографии розничной коробки и самой TalkBand B6, а также короткое практическое видео, в котором впервые представлен обзор последней модели серии.




TalkBand B6 показан с большим AMOLED-дисплеем, чем его предшественник TalkBand B5. На экране отображается довольно много информации, такой как время и дата, сожженные калории, частота сердечных сокращений, погода, шаги, пройденное расстояние и уровень заряда батареи. Есть выбор из нескольких циферблатов.

На одном из изображений розничной коробки показано устройство с красным силиконовым ремешком, а на другом изображении черный силиконовый ремешок. Судя по всему, для ремешка TalkBand B6, в том числе металлического, можно выбрать различные конструкции и материалы. Хотя некоторые из этих ремешков могут быть изготовлены Huawei, большой процент будет производиться сторонними компаниями.



Источник сообщает, что в TalkBand B6 есть чип Kirin A1. Это тот же чип, который используется в Huawei FreeBuds 3. Чип содержит улучшенный Bluetooth (Bluetooth 5.2), мощный звук, независимый блок управления питанием и процессор приложений со сверхнизким энергопотреблением.

Huawei TalkBand 6


Другие упомянутые технические характеристики включают 1,53-дюймовый гибкий дисплей с антибликовым стеклом, датчик Холла, металлическую раму, голосовой помощник, функцию удаленной камеры, обнаружение данных движения в реальном времени и профессиональное спортивное руководство FIRSTBEAT.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор умного дома Legrand с технологиями Netatmo. Legrand уже давно известен на мировом рынке как производитель качественного и относительно недорогого электрооборудования, а покупка в 2018 году французской компании Netatmo позволила Legrand выйти на действительно массовый рынок Интернета вещей (IoT). И в этом обзоре мы посмотрим на то, что из этого получилось. Подробнее об этом читайте в статье "Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта".

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