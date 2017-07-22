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OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов

24 июля 2020, 11:24


У OnePlus, похоже, возникают серьезные проблемы с безопасностью данных. Китайская компания вновь обнародовала пользовательские данные, причем вышло это довольно глупо. Компания раскрыла адреса электронной почты сотен своих клиентов, сделав массовую рассылку сообщений по электронной почте.

OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов


Хотя это не утечка данных и проблема немного менее серьезна, но она демонстрирует системные проблемы компании по работе с данными пользователей.


OnePlus сделала массовую рассылку для исследования и изучения, и вместо того, чтобы помещать идентификаторы клиентов в поле BCC, компания отправила электронное письмо со всеми идентификаторами электронной почты в поле «Кому», предоставляя их всем в списке.



Однако количество просочившихся адресов электронной почты клиентов OnePlus не было проверено независимо, но пользователь Reddit, который раскрыл эту информацию, утверждает, что это сотни клиентов.

В прошлом году, в ноябре, компания обнаружила серьезные проблемы в сохранности данных, при котором была раскрыта информация о клиенте, такая как имя, контактный номер, адрес электронной почты и адрес доставки.

До этого OnePlus сообщала о своем первом нарушении безопасности, при котором информация о кредитных картах почти 40 000 клиентов OnePlus была раскрыта на официальном сайте компании.



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