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Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»

24 июля 2020, 11:46


Сегодня Intel сообщила инвесторам очень плохую для них новость. Intel объявила, что ее планы по выпуску чипов по 7-нм технологии откладываются «еще на шесть месяцев».

Для инвесторов эта информация имеет важное значение. Ранее было объявлено, что ожидается 20% рост квартальных доходов по подразделению настольных систем. Это вызвало определенный всплеск активности, но теперь доходы компании могут быть скорректированы.

Причиной отставания в графике перехода на новые технологии названо, в первую очередь, решение Apple, которая изменила уже собственные планы по использованию чипов от Intel. Apple решила положиться на собственные разработки для своих будущих настольных компьютеров.

Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»


Другое сильное влияние оказали на Intel решения со стороны ее главных конкурентов - AMD и NVIDIA, которые уже перешли на новые технологические нормы и используют преимущества 7-нм технологии для выпуска на их основе более эффективных моделей процессоров.




При возникшей ситуации Intel была вынуждена пересмотреть свои планы. Intel продолжает опираться на уже достигнутый ею уровень - использование 10-нм техпроцесса. В компании приняли решение продолжить наращивание производства на этом уровне технологий, которые возникли после ряда задержек. Тем самым компания старается компенсировать свои финансовые потери, которые понесла в результате решения Apple. В этом видят главную причину, которая заставила Intel корректировать свои планы по технологическому развитию.

Корпорация Intel сообщила, что ее «планы по выпуску процессорных продуктов на базе 7-нм технологии смещаются примерно на шесть месяцев относительно предыдущих ожиданий». В такой завуалированной форме Intel смогла очень умело заявить, что 7-нм процессоры появятся с опозданием, как минимум, на полгода.



Было также отмечено, что «основным драйвером является производительность 7-нм техпроцесса Intel». Более того, было отмечено, что в настоящее время Intel отстает «примерно на двенадцать месяцев от целей, которые фигурировали во внутренних планах компании». Другими словами, таким «элегантным» способом Intel заявила, что ее разработка 7-нм технологического процесса задерживается примерно на один год от запланированных сроков.

Ранее ожидалось, что разработки в Intel по 7 нм технологии будут полностью завершены и готовы для массового внедрения уже к 2021 году.



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