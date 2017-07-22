Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»
24 июля 2020, 11:46
Сегодня Intel сообщила инвесторам очень плохую для них новость. Intel объявила, что ее планы по выпуску чипов по 7-нм технологии откладываются «еще на шесть месяцев».
Для инвесторов эта информация имеет важное значение. Ранее было объявлено, что ожидается 20% рост квартальных доходов по подразделению настольных систем. Это вызвало определенный всплеск активности, но теперь доходы компании могут быть скорректированы.
Причиной отставания в графике перехода на новые технологии названо, в первую очередь, решение Apple, которая изменила уже собственные планы по использованию чипов от Intel. Apple решила положиться на собственные разработки для своих будущих настольных компьютеров.
Другое сильное влияние оказали на Intel решения со стороны ее главных конкурентов - AMD и NVIDIA, которые уже перешли на новые технологические нормы и используют преимущества 7-нм технологии для выпуска на их основе более эффективных моделей процессоров.
При возникшей ситуации Intel была вынуждена пересмотреть свои планы. Intel продолжает опираться на уже достигнутый ею уровень - использование 10-нм техпроцесса. В компании приняли решение продолжить наращивание производства на этом уровне технологий, которые возникли после ряда задержек. Тем самым компания старается компенсировать свои финансовые потери, которые понесла в результате решения Apple. В этом видят главную причину, которая заставила Intel корректировать свои планы по технологическому развитию.
Корпорация Intel сообщила, что ее «планы по выпуску процессорных продуктов на базе 7-нм технологии смещаются примерно на шесть месяцев относительно предыдущих ожиданий». В такой завуалированной форме Intel смогла очень умело заявить, что 7-нм процессоры появятся с опозданием, как минимум, на полгода.
Было также отмечено, что «основным драйвером является производительность 7-нм техпроцесса Intel». Более того, было отмечено, что в настоящее время Intel отстает «примерно на двенадцать месяцев от целей, которые фигурировали во внутренних планах компании». Другими словами, таким «элегантным» способом Intel заявила, что ее разработка 7-нм технологического процесса задерживается примерно на один год от запланированных сроков.
Ранее ожидалось, что разработки в Intel по 7 нм технологии будут полностью завершены и готовы для массового внедрения уже к 2021 году.
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