Corning создала защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое выдерживает падение с высоты до 2 м
24 июля 2020, 12:33
Американская компания Corning, специализирующаяся на производстве специальных стекол, керамики и связанных с ней материалов и технологий, а также передовой оптики, прежде всего для промышленного и научного применения, объявила о создании инновации в области изготовления специального стекла для дисплеевмобильных устройств - Gorilla Glass Victus. Новый продукт выдерживает не только жесткие падения, но и способен противостоять образованию царапин.
Компания Corning, штаб-квартира которой располагается в Нью-Йорке, хорошо известна на рынке своим базовым продуктом - защитным стеклом Gorilla Glass. Оно используется для оснащения дисплеев многих моделей мобильных устройств. Общее количество устройств по всему миру, где установлено защитное стекло Gorilla Glass, уже перевалило за несколько миллиардов. Эту технологию применяют на своих изделиях многие бренды, включая Apple и Samsung. Стекло Gorilla Glass стало популярно, прежде всего, благодаря его устойчивости к повреждениям и царапинам.
Как заявили представители Corning, новое стекло Victus приходит на смену Gorilla Glass 6. Представители вендора отметили, что в линейке компании не будет модели Gorilla Glass 7.
Свое решение, связанное с отказом от использования нумерованного обозначения Gorilla Glass 7 ради брендированного названия Gorilla Glass Victus, представители Corning объяснили тем, что новый продукт рассматривается как скачкообразный шаг вверх по сравнению со всеми предшествующими поколениями.
Со слов представителей компании, Gorilla Glass Victus обеспечивает в два раза более высокую устойчивость к возникновению царапин, чем было у Gorilla Glass 6, и в четыре раза выше, чем у любых конкурирующих моделей.
Помимо этого, оснащение мобильного аппарата новым стеклом с защитой Victus обеспечивает защищенность от образования трещин при падении с высоты выше 6,5 футов (2 метров). Новое стекло Gorilla Glass Victus стало первым продуктом на рынке, которое способно реально защитить смартфон от падения, потому что высота гарантированной защиты наконец достигла реального роста большинства пользователей. Для сравнения, стекло Gorilla Glass 6 выдерживало падение только с высоты до 5,25 фута (1,6 м), а стекло Gorilla Glass 5 - до высоты 3,9 фута (1,2 м).
Возросла также и устойчивость к падению. Стекло на базе нового Gorilla Glass Victus способно выдержать в среднем до 20 падений с высоты один метр, тогда как для Gorilla Glass 6 этот показатель составлял только 15 падений.
Первым вендором, который применит новую технологию в своих изделиях, станет Samsung. Согласно заявлению вендора, стекло Victus появится в новых продуктах Samsung уже «в ближайшие несколько месяцев».
Список вендоров, которые будут применять в своих изделиях новое стекло Gorilla Glass Victus, будет в итоге значительно шире. Но кто именно в него войдет, пока не объявлено.
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