Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае
24 июля 2020, 13:00
Недавний отчет CINNO Research выявил важные новости о рынке смартфонов в Китае. В первой половине 2020 года поставки смартфоновв регионе сократились на 24,7 процента по сравнению с 2019 годом, причем Huawei, включая бренд Honor, лидирует на рынке с долей более 40 процентов.
Согласно отчету, в тройку лидеров на китайском рынке за первую половину года вошли Huawei (и Honor), Vivo (и iQOO) и Oppo (и Realme). На эти три компании приходится 71,9 процента всех поставок смартфонов на внутреннем рынке. Основная причина резкого спада на рынке была связана с продолжающейся пандемией коронавируса.
В отчете говорится, что Huawei и Honor продали около 58 миллионов мобильных телефонов вместе и занимали 40,2 процента рынка, нарастив долю на 4,9 процента. Кроме того, Vivo и iQOO отгрузили более 23,2 миллиона смартфонов, и их доля на рынке составила 16,1 процента, а в годовом исчислении рост составил 2,1 процента. И, наконец, Oppo и Realme продали приблизительно 22,6 миллиона единиц, их доля на рынке составила 15,6 процента.
Аналогичным образом, Apple и Xiaomi попали в пятерку лидеров. Первые отгрузили 17 миллионов единиц, и занимали долю рынка в 11,8 процента, а в годовом исчислении рост составил 3,4 процента. Что касается XIaomi, то компания продала 15 миллионов смартфонов с долей рынка 10,3 процента. В годовом исчислении снижение составило 1,7 процента.
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