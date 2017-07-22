По мере расширения возможностей подключения 5G спрос на смартфоны 5G будет продолжать расти. С этой целью производители мобильных телефонов продолжают расширять свои продуктовые предложения на рынке 5G. Vivo обновила свой портфель с запуском Vivo Y51s.
Vivo Y51s - это 5G-телефон с премиальным дизайном. Устройство оснащено 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9. В левом верхнем углу экрана есть отверстие для фронтальной камеры.
Под капотом чипсет Exynos 880 с встроенным модемом 5G, который способен поддерживать sub-6GHz 5G с максимальной нисходящей и восходящей связью 2,55 Гбит/с и 1,28 Гбит/с соответственно. Процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти на борту.
Основная камера представляет собой 48-мегапиксельный сенсор в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Камера поддерживает съемку видео в формате 4K. Фронтальная камера представлена 8-мегапиксельным датчиком.
Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. На борту есть порт micro USB и боковой сканер отпечатков пальцев. Цена смартфона - $256 (18 000 руб.).
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