РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Анонс Vivo Y51s: 5G-смартфон среднего уровня с премиальным дизайном

24 июля 2020, 17:42




По мере расширения возможностей подключения 5G спрос на смартфоны 5G будет продолжать расти. С этой целью производители мобильных телефонов продолжают расширять свои продуктовые предложения на рынке 5G. Vivo обновила свой портфель с запуском Vivo Y51s.

Анонс Vivo Y51s


Vivo Y51s - это 5G-телефон с премиальным дизайном. Устройство оснащено 6,53-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением FHD+ (2400 x 1080 пикселей) и соотношением сторон 19,5:9. В левом верхнем углу экрана есть отверстие для фронтальной камеры.


Под капотом чипсет Exynos 880 с встроенным модемом 5G, который способен поддерживать sub-6GHz 5G с максимальной нисходящей и восходящей связью 2,55 Гбит/с и 1,28 Гбит/с соответственно. Процессор работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти на борту.

Основная камера представляет собой 48-мегапиксельный сенсор в паре с 2-мегапиксельным датчиком глубины и 2-мегапиксельным датчиком макросъемки. Камера поддерживает съемку видео в формате 4K. Фронтальная камера представлена 8-мегапиксельным датчиком.

Анонс Vivo Y51s


Смартфон работает от аккумулятора емкостью 4500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. На борту есть порт micro USB и боковой сканер отпечатков пальцев. Цена смартфона - $256 (18 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


Читайте также:

  • Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае
  • Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя
  • Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям
  • MediaTek представила 5G-чипсет Dimensity 720 для смартфонов среднего класса
  • Анонс ASUS ROG Phone 3: топовый геймерский смартфон на чипсете Snapdragon 865 Plus

    • следующая новость
    Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

    предыдущая новость
    Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Беспроводной пылесос Dyson V11 Absolute Extra Pro: рекордсмен по времени работы Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Умный дом Legrand с технологиями Netatmo: обзор экосистемы домашнего комфорта Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка
    Лучшие внешние и портативные накопители: текущий анализ рынка Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшая видеокарта для игр Обзор умного ИК-пульта Perenio Red Atom Лучшие гарнитуры виртуальной реальности
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    24 июля, 2020

    Слухи: Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор

    Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

    Анонс Vivo Y51s: 5G-смартфон среднего уровня с премиальным дизайном

    Huawei заняла почти половину рынка смартфонов в Китае

    Corning создала защитное стекло Gorilla Glass Victus, которое выдерживает падение с высоты до 2 м

    Intel отложила переход на 7 нм технологии на полгода, доведя общую задержку от планов «до одного года»

    OnePlus по глупости раскрыла почтовые адреса сотен клиентов

    Фитнес-трекер и гарнитура два в одном Huawei TalkBand 6 получит чипсет Kirin A1

    31 июля будут выпущены умные часы Oppo Watch на форк-платформе Wear OS

    23 июля, 2020

    Microsoft назвала 15 игр, которые впервые войдут в рекомендованный список для Xbox Series X

    Трейлер Halo демонстрирует великолепие популярной франшизы

    Трейлер STALKER 2 появился в сети

    Твиттер: хакеры получили доступ к личным данным части знаменитостей в результате взлома

    В новой FIFA 2021 игроков ждут большие перемены в геймплее

    DIC EXPO 2020: BOE показала новые панели на mini-LED, подэкранные фотокамеры и изогнутый AMOLED-дисплей

    Apple научит свои смартфоны считывать рисунок вен на лице пользователя

    Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G

    NVIDIA проявила заинтересованность к покупке компании ARM

    Apple запускает программу Security Research Device с выдачей экспериментальных айфонов исследователям

    Анонс Blackview Tab 8: бюджетный планшет с неплохими характеристиками

    ССЫЛКИ