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Слухи: флагманский чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года

24 июля 2020, 18:15


Помимо Huawei и Samsung, которые имеют свои собственные независимые заводы по производству чипсетов, все другие производители мобильных телефонов полагаются в основном на Qualcomm и MediaTek. До эры 5G MediaTek испытывала некоторые трудности, но с тех пор, как 5G начала набирать обороты, тайваньский производитель чипов начал набирать обороты.

чипсет Dimensity 2000 выйдет во втором квартале 2021 года


В период с апреля по настоящее время вышло множество смартфонов с чипом MediaTek. Это OPPO A92s, iQOO Z1, Huawei Enjoy 20 Pro, ZTE AXON 11 SE, Redmi 10x и многие другие. Большинство моделей оснащено чипами серии Dimensity 5G.



По последним сообщениям СМИ, MediaTek запустит новое поколение флагманской мобильной платформы 5G под брендом Dimensity. Флагманский чипсет будет представлен во втором квартале следующего года. Он получит название Dimensity 2000, беря пример с серии Dimensity 1000. Однако он будет построен на 5-нм процессе, в отличие от серии Dimensity 1000, которая использовала 7-нм. Кроме того, будет значительно улучшена его производительность.


В настоящее время MediaTek последовательно запускает процессоры серии Dimensity 1000, Dimensity 800 и 700, занимая ключевую позицию на рынке мобильных телефонов среднего и высокого класса 5G. Всего несколько дней назад был анонсирован чипсет Dimensity 720. Кроме того, компания, по слухам, работает над серией Dimensity 600, а также серией Dimensity 400, предназначенной для смартфонов начального уровня 5G.



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