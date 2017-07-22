Когда Nubia готовилась к запуску своего следующего игрового смартфона Red Magic 5S, соучредитель и президент Ни Фей поделился еще несколькими рекламными изображениями. Они указывают на то, что предстоящее устройство может иметь разогнанный графический процессор для лучшей игровой производительности.
Глядя на плакат с общим изображением, Red Magic 5S подтверждает поддержку GPU Boost. В то время как GPU Boost - это зачастую программная настройка, известный китайский инсайдер говорит, что смартфон будет иметь на борту разогнанный графический процессор Adreno на платформе Qualcomm Snapdragon 865+ . Разогнанный вариант базового чипа Snapdragon 865 имеет тактовую частоту GPU 670 МГц, а Red Magic 5S будет иметь еще более высокую частоту.
К сожалению, в данный момент это похоже на спекуляцию. Но поскольку предстоящий телефон Nubia сделан специально с учетом игр, это не будет сюрпризом, если компания изменит свое аппаратное обеспечение, а также программное обеспечение.
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