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Слухи: Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор

24 июля 2020, 18:37




Когда Nubia готовилась к запуску своего следующего игрового смартфона Red Magic 5S, соучредитель и президент Ни Фей поделился еще несколькими рекламными изображениями. Они указывают на то, что предстоящее устройство может иметь разогнанный графический процессор для лучшей игровой производительности.

Nubia Red Magic 5S получит разогнанный графический процессор


Глядя на плакат с общим изображением, Red Magic 5S подтверждает поддержку GPU Boost. В то время как GPU Boost - это зачастую программная настройка, известный китайский инсайдер говорит, что смартфон будет иметь на борту разогнанный графический процессор Adreno на платформе Qualcomm Snapdragon 865+ . Разогнанный вариант базового чипа Snapdragon 865 имеет тактовую частоту GPU 670 МГц, а Red Magic 5S будет иметь еще более высокую частоту.


К сожалению, в данный момент это похоже на спекуляцию. Но поскольку предстоящий телефон Nubia сделан специально с учетом игр, это не будет сюрпризом, если компания изменит свое аппаратное обеспечение, а также программное обеспечение.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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