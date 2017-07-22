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Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить их связи

24 июля 2020, 19:47


В телеком-отрасли США творится неладное. В стране прошла череда инцидентов, в возможность которых трудно представить для развитой страны.

Первый инцидент связан с крупнейшим телеком-оператором страны компанией AT&T. Компания ввела в заблуждение некоторых своих клиентов, отправив на их адрес электронные письма со строгим предупреждением о необходимости замены на новый смартфон, потому что старый телефон перестанет работать в новой сети передачи голоса и данных VoLTE.

Это сообщение вводило абонентов в заблуждение только потому, что пришло слишком рано. Модели телефонов, которые попали в заранее подготовленный список, будут продолжать работать еще в течение 18 месяцев или до 2022 года. Более того, некоторые из попавших в «немилость» телефонов имеют технологические возможности для подключения к новой сети даже после 2022 года.

Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить непослушных телефонной связи


Выяснив, что произошла ошибка, AT&T принесла извинения своим абонентам. Этот инцидент можно было бы считать недоразумением, но похожее произошло и с другим крупным американским телеком-оператором - T-Mobile.

Все началось с того, что внутри компании распространили документы, предназначенные для внутреннего пользования. В них указывалось, что начиная с 4 августа T-Mobile будет требовать от абонентов, чтобы используемые ими мобильные устройства, подключающиеся к сети, поддерживали функцию цифровой передачи голоса VoLTE (Voice over LTE). До конца этого года абоненты еще смогут пользоваться своими телефонами, не совместимыми с VoLTE. Но начиная с января 2021 года, эти телефоны перестанут работать в сетях T-Mobile.




В служебном документе для представителей T-Mobile указывалось, что абоненты с несовместимым устройством получат на свой адрес текстовое сообщение, в котором им будет предложено купить новый телефон с поддержкой VoLTE. В документе также сообщалось, что клиентов, которые продолжают пользоваться старым телефоном, надо будет просто переадресовывать на покупку нового телефона.

Со слов оператора, введенные «изменения выгодны для клиентов, поскольку они гарантируют им, что в работе находится устройство, обеспечивающее наилучшее сетевое взаимодействие в общенациональных сетях 4G LTE и 5G».

Телеком-операторы США вынуждают абонентов покупать новые смартфоны, угрожая лишить непослушных телефонной связи


Более того, введенные T-Mobile изменения распространяются не только на абонентов самого оператора, но также и на все дочерние MVNO-компании, использующие сеть T-Mobile. Таких в США намело: Metro, Ting, Consumer Cellular и Mint Mobile.

Под запрет в США попали не только старые модели телефонов, не поддерживающие VoLTE, но и некоторые вполне рабочие модели от «неправильных» вендоров, типа Huawei и Xiaomi.



Эта информация вызвала негодование в соцсетях, потому что из-за пандемии и сокращения зарплат многие американцы будут поставлены перед выбором: кормить семью или купить новый телефон. Многие утверждают, что таким решением телеком-операторы лишают людей мобильной связи.



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