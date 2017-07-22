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Слухи: OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой

24 июля 2020, 21:08




OnePlus недавно запустил свой третий смартфон 2020 года и свое первое устройство среднего класса за многие годы в виде OnePlus Nord . Теперь, похоже, бренд готовится к запуску своих следующих флагманских моделей, возможно, называемых OnePlus 8T и OnePlus 8T Pro. Либо один из этих телефонов, либо даже оба могут также иметь 64-мегапиксельную камеру в соответствии со строками кода в OnePlus Camera v5.4.23.

OnePlus готовится выпустить флагман с 64-мегапиксельной камерой


Китайский производитель смартфонов OnePlus использует 48-мегапиксельный шутер на своих телефонах с тех пор, как он представил его в серии OnePlus 7. Теперь, возможно он будет переключаться на 64-мегапиксельный .

Приложение OnePlus Camera было недавно обновлено до версии v5.4.23. Исследователи, поковырялись в его коде и обнаружили строки упоминающие 64MP. Это явно говорит о том, что OnePlus готовит свое приложение для стоковой камеры для своих следующих смартфонов с 64-мегапиксельным датчиком камеры
Эти строки показывают, что будет выделенный 64-мегапиксельный режим. По умолчанию изображения будут сниматься с разрешением 16 мегапикселей, как и на любой другой 64-мегапиксельный смартфон.



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